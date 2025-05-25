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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidecek! Putin ile kritik görüşme! İşte masadaki konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Rusya’yı ziyaret edecek. Ana gündemin ikili ticaret ve Ukrayna-Rusya Savaşı olacağı ziyarette Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de görüşmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 09:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya’ya gidecek! Putin ile kritik görüşme! İşte masadaki konular

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da diplomatik temaslarda bulunacak.

Bu kapsamda Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetine icabetle, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

FİDAN MEVKİDAŞI LAVROK VE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPMASI BEKLENİYOR

Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan'ın 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil olmak üzere, diğer üst düzey Rus yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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GÖRÜŞMELERDE ELE ALINACAK KONULAR

Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, bölgelerinde iki kilit aktör olan Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerini detaylıca ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca işbirliği alanlarındaki mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması beklenen görüşmelerde, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

BÖLGESEL KONULARDA GÖRÜŞ ALIVERİŞİNDE BULUNULMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Fidan'ın görüşmelerde, daha önce 2022'de ve 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü kapsamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA SON DÖNEMLERDEKİ EN ÜST DÜZEY TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya son ziyaretini, BRICS+ toplantısına katılmak üzere, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde yapmıştı.

Bakan Fidan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ederek 24 Ekim 2024'te düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la son olarak, 12 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (AA)

Bundan önce ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi 23 Şubat'ta ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya gelmişti.

Ayrıca Lavrov, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lavrov 20 Şubat'ta da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Johannesburg'da da ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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