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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İkinci bir barış masası mı kurulacak?

CANLI TAKİP | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek. İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor. Öte yandan Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş da görüşmenin önemli maddelerinden biri olacak. İki ülke arasında yaşananlar hakkında Başkan Erdoğan, "Eğer talep gelirse barış için elimizden geleni yaparız" demişti.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İkinci bir barış masası mı kurulacak?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE DEĞERLENDİRECEK

İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Özellikle, Şubat ayında Başkan Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDEN ULUSLARARASI KONULARA...

Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

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2. BARIŞ MASASI MI KURULACAK?
Öte yandan söz konusu görüşmede Hindistan-Pakistan savaşı da konuşulacak konular arasında.

Başkan Erdoğan, 17 Mayıs 2025 tarihinde Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin Pakistan-Hindistan savaşı hakkındaki sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

Bu konuyla ilgili de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nitekim bu son gelişmelerde biz Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile her türlü görüşmeleri yaptık. Ne yapabiliriz? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları kendileriyle konuşarak planladık. Ona göre adımlarımızı attık. Hamdolsun belli bir yere de iş geldi. Sonunda barıştılar. Sükûnet ortamı neyse ki sağlandı. Gerilimin yeniden tırmanmaması için meselelerin itidalli bir şekilde ele alınması tarafları çözüme yaklaştırabilir. Türkiye olarak uluslararası kuruluşların da dahil olduğu, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla sorunun çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz. Taraflardan talep gelmesi halinde biz tabii ki üzerimize düşeni yaparız. Biz barış istiyoruz, iki komşu arasında gerilim olmasın istiyoruz.

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