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Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum'a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ağır hasar alan Adıyaman'ın Zey Köyü, devletin şefkatli eliyle küllerinden yeniden doğdu. Yeniden inşa edilen Zey Köyü'nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" sözleri duygulandırdı.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 11:58
Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı.

''Bizi bebek gibi baktınız''

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Adıyaman ziyareti kapsamında Zey Köyü'ne giden Bakan Kurum'u vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

"BİZİ BEBEK GİBİ BAKTINIZ"

Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" sözleri duygulandırdı.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Daha sonra 2 çocuklu Er ailesinin evine konuk olan Bakan Kurum, "Devletimiz milletimiz el ele verdi, bugün hamdolsun vatandaşımız bu evlerde güven ve huzur içinde oturuyor" dedi.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

"EVLERİMİZ MÜKEMMEL YAPILMIŞ"
Ev sahibi 52 yaşındaki Abdullah Er, "Evlerimiz mükemmel yapılmış" derken eşi 46 yaşındaki Zehra Er ise "Koskoca bir dağ delindi, bir şehir merkezi açıldı" ifadesini kullandı.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Ziyarette ortaokul öğrencisi Medine Er, okul müdürüyle birlikte yazdıkları depremle ilgili şiiri okudu.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Ailenin 7 yaşındaki oğlu Ahmet ise Bakan Kurum'a İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

"KİMSENİN AKLINDAN DAHİ GEÇMEZDİ"
Köydeki çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren köy muhtarı İsrafil Ay, "Buraya böyle evler yapılacağı, buranın böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından dahi geçmezdi" diye konuştu.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Muhtar Ay, evlerin yalıtımını "Bir odunla tüm evlerin içi ısınıyor" sözleriyle anlattı.

Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Bakan Kurum, ziyaret sırasında kendisinden tezahüratla saha isteyen çocuklar için halı saha yapılması talimatını da verdi.