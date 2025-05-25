Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı.
"BİZİ BEBEK GİBİ BAKTINIZ"
Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" sözleri duygulandırdı.
"EVLERİMİZ MÜKEMMEL YAPILMIŞ"
Ev sahibi 52 yaşındaki Abdullah Er, "Evlerimiz mükemmel yapılmış" derken eşi 46 yaşındaki Zehra Er ise "Koskoca bir dağ delindi, bir şehir merkezi açıldı" ifadesini kullandı.
Ziyarette ortaokul öğrencisi Medine Er, okul müdürüyle birlikte yazdıkları depremle ilgili şiiri okudu.
"KİMSENİN AKLINDAN DAHİ GEÇMEZDİ"
Köydeki çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren köy muhtarı İsrafil Ay, "Buraya böyle evler yapılacağı, buranın böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından dahi geçmezdi" diye konuştu.