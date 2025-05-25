Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. ''Bizi bebek gibi baktınız''

Adıyaman ziyareti kapsamında Zey Köyü'ne giden Bakan Kurum'u vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

"BİZİ BEBEK GİBİ BAKTINIZ" Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" sözleri duygulandırdı.

