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Suriye Çalışma Bakanı'ndan Emine Erdoğan'a teşekkür

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a toplum hizmetine yönelik örnek liderliği dolayısıyla teşekkür etti. Bakan Kabavat, paylaşımında ''Türkiye’nin First Leydisi Sayın Emine Erdoğan’a, bu büyük liderlik özelliklerini taşıdığı ve hepimiz için örnek bir rol model olduğu için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.'' ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 11:10
Suriye Çalışma Bakanı’ndan Emine Erdoğan’a teşekkür

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Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Kabavat, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Emine Erdoğan'ın toplum yararına yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı.

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat (X hesabından paylaşım)Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat (X hesabından paylaşım)

Kabavat, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin First Leydisi Sayın Emine Erdoğan'a, bu büyük liderlik özelliklerini taşıdığı ve hepimiz için örnek bir rol model olduğu için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkalarının hayatında fark yaratmaya yönelik bitmek bilmeyen gayretiniz için size teşekkür ederiz."

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