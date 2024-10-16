Asgari ücrete enflasyon ayarı

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan etkileyen, hemen herkese yansıması olan yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin 1 Ocak itibariyle ne kadar artacağı aralık ayında yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Peki asgari ücret takvimi nasıl işleyecek? Ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi heyetinde daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücretli çalışanların yer alması bekleniyor.

KARAR NASIL ALINACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak. Ay sonuna kadar komisyonun çalışmaları devam edecek. 4 ya da 5 toplantı sonucunda karar verilecek. Karar oy birliğiyle verilebileceği gibi, oy çokluğuyla da alınması mümkün.

HANGİ VERİLERE BAKILACAK? HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Enflasyon, asgari geçim tutarı gibi veriler en önemli kriter olacak. Orta Vadeli Program'da 2024 enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para net 24 bin 58 liraya çıkacak. Asgari ücrete hem 2022 hem 2023 yıllarında ara zam yapıldı. Bu yıl ise bu formül uygulanmadı.

Ocak 2024'te yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar aynı şekilde devam etti. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor. Bu kapsamda refah payı eklenmesi bekleniyor. Örneğin; refah payıyla zam oranı yüzde 50'yi bulursa asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt 30 bin 3 liraya ulaşacak. Türk-İş'in son araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 25 bin 706 lira çıktı. Toplantılarda Türk-İş'in bunu masaya taşıması ve bunun üzerinde bir tutar istemesi bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 51.19'luk bir artış ortaya çıkacak.

YILLIK ÜCRET Mİ BELİRLENECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2025 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.

Konfederasyonlar, işçilerin ve işverenlerin nabzını tutmak için şimdiden kolları sıvadı. Komisyona yine asgari ücretli işçilerin katılması bekleniyor.

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