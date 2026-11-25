Beykoz'da uyuşturucu serasına baskın! Riva'daki 3 katlı villada 536 kök Hint keneviri bulundu
İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürülen 3 katlı villaya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Riva'daki villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Villada uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ekipman da bulundu.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu üretimi yapılan 3 katlı villaya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Riva'da seraya dönüştürülen villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.Villada 536 kök kenevir yakalandı
3 KATLI VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Riva'daki müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Adresi belirleyen polis ekipleri, 25 Kasım 2026'da söz konusu villaya operasyon düzenledi.
VİLLAYI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER
Villada yapılan aramalarda, binanın iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle uyuşturucu yetiştirilen bir seraya dönüştürüldüğü belirlendi.
Polis ekipleri, villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrarın yanı sıra uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ekipman ele geçirdi.
ÇELİK KASA VE PARA SAYMA MAKİNESİ DE BULUNDU
Operasyon kapsamında villada ele geçirilenler arasında 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin lira nakit para da yer aldı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.