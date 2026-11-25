İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu üretimi yapılan 3 katlı villaya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Riva'da seraya dönüştürülen villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Riva'daki müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İstanbul Beykoz'da uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen üç katlı villaya polis baskını düzenlendi. (Foto: DHA)

Riva'daki villanın özel aydınlatma ve iklimlendirme sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. (Foto: DHA)

VİLLAYI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Villada yapılan aramalarda, binanın iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle uyuşturucu yetiştirilen bir seraya dönüştürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrarın yanı sıra uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ekipman ele geçirdi.