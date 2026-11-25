UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında beşinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda takımların ilk 8 ve play-off yarışının yanı sıra gol krallığı mücadelesi de dikkat çekiyor.

ZİRVEDE ÜÇ FUTBOLCU VAR

İlk beş haftanın ardından İtalya temsilcisi Como'dan Tasos Douvikas, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Sporting'den Luis Suarez, 6'şar golle krallık yarışının zirvesini paylaştı.

Üç futbolcu, kendilerine en yakın rakiplerinin bir gol önünde yer aldı.