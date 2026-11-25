Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı! Süper Lig'in yıldızları da listede
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk 5 haftası geride kalırken gol krallığı yarışı da hız kazandı. Kylian Mbappe, Tasos Douvikas ve Luis Suarez 6'şar golle zirveyi paylaşırken Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov da performansıyla Avrupa'nın önde gelen golcüleri arasına girdi. Fenerbahçe'den ise üç futbolcu listeye adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında beşinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda takımların ilk 8 ve play-off yarışının yanı sıra gol krallığı mücadelesi de dikkat çekiyor.
ZİRVEDE ÜÇ FUTBOLCU VAR
İlk beş haftanın ardından İtalya temsilcisi Como'dan Tasos Douvikas, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Sporting'den Luis Suarez, 6'şar golle krallık yarışının zirvesini paylaştı.
Üç futbolcu, kendilerine en yakın rakiplerinin bir gol önünde yer aldı.
HAALAND ZİRVENİN BİR GOL GERİSİNDE
Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, Roma'dan Donyell Malen ve Club Brugge'den Nicolo Tresoldi, 5'er golle zirve takibini sürdürdü.
BATRAKOV AVRUPA'NIN YILDIZLARI ARASINDA
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 4 golle krallık yarışında yedinciliği paylaşan isimlerden biri oldu.
Sarı-kırmızılı futbolcu; Harry Kane, Ousmane Dembele, Raphinha, Bruno Fernandes, Fabian Ruiz, Serhou Guirassy ve Ermedin Demirovic ile aynı gol sayısına ulaştı.
Batrakov, zirvenin yalnızca iki gol gerisinde yer alırken Türkiye'den organizasyona katılan takımların futbolcuları arasında en fazla gol atan isim oldu.
FENERBAHÇE'DEN ÜÇ İSİM LİSTEDE
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftayı Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe'den de üç futbolcu gol krallığı listesinde yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Mason Greenwood ve Vedat Muriç, 2'şer golle sıralamaya girdi. Üç futbolcu, aynı gol sayısına sahip diğer isimlerle birlikte 33. sırayı paylaştı.
KRALLIK YARIŞINDA FARK İKİ GOL
Gol krallığı listesinin zirvesindeki üç futbolcuyla 4 gol kaydeden sekiz isim arasında yalnızca iki gollük fark bulunuyor. Lig aşamasında oynanacak üç karşılaşma daha bulunurken ilk 14 futbolcu arasındaki bu yakınlık, krallık yarışındaki rekabeti artırıyor.