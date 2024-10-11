Bursa tek golle turladı

Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursaspor deplasmanda Uşakspor'un konuğu oldu. 3. Lig'de mücadele eden 2 takımın kapışmasında heyecan hiç eksik olmadı. Maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken 0-0 berabere sonuçlandı. Yeşil-Beyazlılar, 60. dakikada Yiğit Ali Bayrak'ın golü ile öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takımın çabaları sonucu değiştirmeyince maçı 1-0 kazanan Bursaspor turu geçti. Diğer sonuçlar şöyle: Bulvar-İnegöl: 0-1, Türk Metal 1963-Pazarspor:1-3, Büyükçekmece Tepecik- Serik Belediyespor: 0-1, Erciyes 38-Ordu 1967: 2-1 (Normal süre 1-1 bitti)

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