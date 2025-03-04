Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Televizyon ekranında Sen Anlat Karadeniz, Yılanların Öcü, Benim İçin Üzülme, Canan, Şüphe, Parmaklıklar Ardında, Güldünya, Yersiz Yurtsuz, Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru, Kınalı Kuzular: Üç Kardeş, Dede Korkut Hikayeleri, Paramparça Aşklar, Rüya Gibi, Cemile, Körfez Ateşi, Zeytin Dalı, Ihlamurlar Altında, 24 Saat, Unutma Beni dizilerinde rol aldı.

Usta sanatçı sinemada ise Tor, Borç, Türkan, Elveda Katya, Zerre, Rüzgarlar, Zenne, Abimm, Lodos, Bulutları Beklerken sinema filmleriyle seyirciyle buluştu.

Tor ile 9.Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Çalışkur, Bulutları Beklerken filmiyle 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin En İyi Kadın Oyuncusu seçildi. Türkan filmi ile de 1. YEFA Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Çalışkur, Leenane'in Güzellik Kraliçesi oyunuyla ise 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ! Başarılı karakteriyle dikkat çeken 72 yaşındaki Çalışkur'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çalışkur'un kardeşi Gümüş dizisinin yıldızı çıktı.