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Bir Gece Masalı'nın Afet'i Rüçhan Çalışkur'un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş'ün yıldızı...

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Özlem Türkad gibi isimleri bir araya getiren Bir Gece Masalı'nda Afet karakterini canlandıran usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi. 72 yaşındaki Çalışkur'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çalışkur'un kardeşi Gümüş dizisinin yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 15:43
Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

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Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Afet karakterini canlandıran usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?

1954 yılında dünyaya gelen Rüçhan Çalışkur, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosuna katılan oyuncu, Ebedi Barış, Leenane'in Güzellik Kraliçesi Yağmur Durduğunda, Onca Yoksulluk Varken gibi sayısız tiyatro oyununda yer aldı.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Televizyon ekranında Sen Anlat Karadeniz, Yılanların Öcü, Benim İçin Üzülme, Canan, Şüphe, Parmaklıklar Ardında, Güldünya, Yersiz Yurtsuz, Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru, Kınalı Kuzular: Üç Kardeş, Dede Korkut Hikayeleri, Paramparça Aşklar, Rüya Gibi, Cemile, Körfez Ateşi, Zeytin Dalı, Ihlamurlar Altında, 24 Saat, Unutma Beni dizilerinde rol aldı.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Usta sanatçı sinemada ise Tor, Borç, Türkan, Elveda Katya, Zerre, Rüzgarlar, Zenne, Abimm, Lodos, Bulutları Beklerken sinema filmleriyle seyirciyle buluştu.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Tor ile 9.Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Çalışkur, Bulutları Beklerken filmiyle 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin En İyi Kadın Oyuncusu seçildi. Türkan filmi ile de 1. YEFA Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Çalışkur, Leenane'in Güzellik Kraliçesi oyunuyla ise 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ!

Başarılı karakteriyle dikkat çeken 72 yaşındaki Çalışkur'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çalışkur'un kardeşi Gümüş dizisinin yıldızı çıktı.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

İşte Rüçhan Çalışkur başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Gürkan Uygun ve Volkan Uygun

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Ayça İnci ve Ayçin İnci

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Türkan Şoray ve Nazan Şoray

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Tülay Özer ve Zerrin Özer

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

RÜÇHAN ÇALIŞKUR

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

RÜÇHAN ÇALIŞKUR VE MEHMET CÜNEYT ÇALIŞKUR

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

MEHMET CÜNEYT ÇALIŞKUR KİMDİR?

Mehmet Cüneyt Çalışkur, Türk oyun yazarı, yönetmen ve İstanbul Devlet Tiyatrosu eski sanatçısıdır. Gümüş dizisiyle hafızalara kazındı. Mehmet Cüneyt Çalışkur, 28 Mart 2011 tarihinde vefat etti.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Kaya Akkaya, Esra Akkaya ve Sarp Akkaya

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Pelin Körmükçü ve Hazım Körmükçü

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Hande Soral ve Bensu Soral

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Melisa Şenolsun ve Efecan Şenolsun

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

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