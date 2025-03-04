Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Afet karakterini canlandıran usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi.
Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Afet karakterini canlandıran usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi.
RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?
1954 yılında dünyaya gelen Rüçhan Çalışkur, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı.
1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosuna katılan oyuncu, Ebedi Barış, Leenane'in Güzellik Kraliçesi Yağmur Durduğunda, Onca Yoksulluk Varken gibi sayısız tiyatro oyununda yer aldı.
Televizyon ekranında Sen Anlat Karadeniz, Yılanların Öcü, Benim İçin Üzülme, Canan, Şüphe, Parmaklıklar Ardında, Güldünya, Yersiz Yurtsuz, Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru, Kınalı Kuzular: Üç Kardeş, Dede Korkut Hikayeleri, Paramparça Aşklar, Rüya Gibi, Cemile, Körfez Ateşi, Zeytin Dalı, Ihlamurlar Altında, 24 Saat, Unutma Beni dizilerinde rol aldı.
Usta sanatçı sinemada ise Tor, Borç, Türkan, Elveda Katya, Zerre, Rüzgarlar, Zenne, Abimm, Lodos, Bulutları Beklerken sinema filmleriyle seyirciyle buluştu.
Tor ile 9.Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Çalışkur, Bulutları Beklerken filmiyle 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin En İyi Kadın Oyuncusu seçildi. Türkan filmi ile de 1. YEFA Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Çalışkur, Leenane'in Güzellik Kraliçesi oyunuyla ise 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ!
Başarılı karakteriyle dikkat çeken 72 yaşındaki Çalışkur'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çalışkur'un kardeşi Gümüş dizisinin yıldızı çıktı.
İşte Rüçhan Çalışkur başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
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RÜÇHAN ÇALIŞKUR
RÜÇHAN ÇALIŞKUR VE MEHMET CÜNEYT ÇALIŞKUR
MEHMET CÜNEYT ÇALIŞKUR KİMDİR?
Mehmet Cüneyt Çalışkur, Türk oyun yazarı, yönetmen ve İstanbul Devlet Tiyatrosu eski sanatçısıdır. Gümüş dizisiyle hafızalara kazındı. Mehmet Cüneyt Çalışkur, 28 Mart 2011 tarihinde vefat etti.
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