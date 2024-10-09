Cristian Medina gerçekleri

Fenerbahçe'de Cristian Medina transferi yılan hikayesine döndü. Sarı-Lacivertliler yoğun uğraşlar verdiği Arjantinli'nin transferinde el sıkışmıştı. Genç orta saha için 31 Aralık tarihine kadar imza atılmazsa Boca Juniors'ın anlaşmayı bozacağı öne sürüldü.

Kanarya'nın bu transfer için Güney Amerika kulübüne 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti. Ayrıca ekonomik şartların zorlanacağı durum olursa Ali Koç ve kurmaylarının transferden vazgeçeceği aktarıldı. 22 yaşındaki ismin sakatlık durumunun olmadığı da gelen bilgiler arasında. Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.

DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Arjantinli yıldız, formasını giydiği Boca Juniors'ta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro. Bu oyuncunun performansına göre bu rakamın artma ihtimali bulunuyor.