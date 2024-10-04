Savunma çöktü: Sakatlıklar Şenol Güneş’i düşündürüyor

Bordo-Mavililer yarın oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi savunma bölgesinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Henüz ligde 8. hafta maçlarının yapılacak olmasına rağmen Fırtına'da birçok oyuncu sakatlık yaşadı. Özellikle son olarak Stefano Denswil'in de sakatlanmasıyla savunma adeta çöktü. MR görüntülemesinde sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen stoper, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Böylelikle Hüseyin Türkmen, Savic ve Batagov'dan sonra Surinamlı ismin sakatlanmasıyla 4 savunmacıdan yoksun kalınacak. Şenol Güneş'in elindeki sağlam stoperler ise; Serdar Saatçı ile Batista Mendy.

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