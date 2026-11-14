ŞAİBELİ İSİMLERİN DURUMU NE OLACAK? Haklarında çeşitli yolsuzluk ve rüşvet iddiaları gündeme gelen Burhanettin Bulut , Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'nın PM'ye girip girmeyeceği ise merak konusu.

YENİ Partide kurultaya 3 kala son kulisler! Özgür Özel kendi CAOsunu kuruyor: Bay Kemal korkusuyla tüm vekiller listeye

RÜŞVET İDDİALARI VE İSTİFA GÖLGESİ

Son olarak Kurultay öncesinde Özel hakkındaki para alışverişi iddiaları da tartışmaları büyüttü. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde babasının Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini öne sürdü. Özel ise suçlamaları reddetti.

Parti içindeki gerilim, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil." sözleriyle istifa etmesinin ardından daha görünür hale geldi.

YENİ BİR AYRIŞMA MI DOĞACAK?

Yeni Parti'nin istifalar ve rüşvet iddialarının gölgesinde yapacağı ilk kurultay, Özel'in parti üzerindeki hakimiyetini güçlendirip güçlendirmeyeceği ve yeni bir ayrışma dalgasının önünü açıp açmayacağı merak konusu.

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