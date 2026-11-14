Yeni Parti'de ilk kurultay! Özgür Özel'in PM hesabı... İmamoğlu kanadı tasfiye mi edilecek?
Yeni Parti, ilk olağan kurultayını parti içi hesaplaşmalar, rüşvet iddiaları ve istifaların gölgesinde Ankara'da topluyor. Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, 150 üyeli Parti Meclisi için hazırlanan blok liste formülü, Ekrem İmamoğlu kanadının tasfiye edileceği iddialarını gündeme taşıdı. Özel hakkındaki para alışverişi iddiaları, Dilek İmamoğlu'nun PM'ye gireceği yönündeki kulisler ve haklarında yolsuzluk suçlamaları bulunan isimlerin durumu tartışılırken gözler yeni yönetimin nasıl şekilleneceğine çevrildi. CHP'nin davet edilmediği kurultayda, Özel ile İmamoğlu kanatları arasındaki güç mücadelesinin PM listesine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Rüşvet iddiaları, istifalar ve parti içi güç mücadelesiyle gündeme gelen Yeni Parti, bugün Ankara Arena'da 1. Olağan Kurultayı'nı topluyor. 14-15 Kasım tarihlerini kapsayan kurultayda 1.202 delege sandık başına giderken Özgür Özel genel başkanlık için tek aday olacak. Ancak asıl mücadele, 80'den 150 üyeye çıkarılan Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.
BLOK LİSTEYLE YÖNETİMİ ŞEKİLLENDİRME HESABI
Parti tüzüğünde çarşaf liste esas alınmasına rağmen delegelerin en az onda birinin yazılı önerisiyle blok listeye geçilebiliyor.
İSTİFALARI ÖNLEMEK İÇİN PM FORMÜLÜ
Özel'in kendi hazırladığı listenin delinmesini önlemek istediği iddia edilirken 150 kişilik yeni PM'de 80 milletvekiline, 40 örgüt temsilcisine ve 30 politika geliştirme grubu üyesine yer verilmesi planlanıyor.
Kulislerde bu düzenlemenin CHP'ye olası milletvekili geçişlerini önleme ve Özel'in parti içindeki ağırlığını artırma amacı taşıdığı konuşuluyor. Kurultay öncesinde 27 siyasi partiye davetiye gönderilirken CHP'nin davet edilmemesi de ayrışmanın bir başka göstergesi oldu.
İMAMOĞLU KANADINA TASFİYE Mİ?
Kurultayda merak edilen bir diğer mesele ise Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yeni yönetimdeki konumu oluşturuyor.
Blok liste hazırlığının İmamoğlu kanadının PM üzerindeki etkisini azaltmak için gündeme getirildiği ileri sürülürken Dilek İmamoğlu'nun da yeni yönetimde yer alabileceği konuşuluyor.
ŞAİBELİ İSİMLERİN DURUMU NE OLACAK?
Haklarında çeşitli yolsuzluk ve rüşvet iddiaları gündeme gelen Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'nın PM'ye girip girmeyeceği ise merak konusu.
RÜŞVET İDDİALARI VE İSTİFA GÖLGESİ
Son olarak Kurultay öncesinde Özel hakkındaki para alışverişi iddiaları da tartışmaları büyüttü. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde babasının Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini öne sürdü. Özel ise suçlamaları reddetti.
Parti içindeki gerilim, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil." sözleriyle istifa etmesinin ardından daha görünür hale geldi.
YENİ BİR AYRIŞMA MI DOĞACAK?
Yeni Parti'nin istifalar ve rüşvet iddialarının gölgesinde yapacağı ilk kurultay, Özel'in parti üzerindeki hakimiyetini güçlendirip güçlendirmeyeceği ve yeni bir ayrışma dalgasının önünü açıp açmayacağı merak konusu.