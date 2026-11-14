Menajeri İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da flaş Batrakov gelişmesi
Galatasaray, Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde değişikliğe gitmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki futbolcunun 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.
Galatasaray, gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Aleksey Batrakov'u uzun vadede kadrosunda tutmak istiyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, Rus futbolcunun sözleşme şartlarını yeniden düzenlemek amacıyla menajeri Vladimir Kuzmichev'i İstanbul'a davet etti.
SERBEST KALMA BEDELİ 70 MİLYON EUROYA ÇIKACAK
Galatasaray yönetimi, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Batrakov'un 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor.
Yeni bedelin sözleşmenin kalan süresi boyunca geçerli olması hedeflenirken oyuncunun maaşında da indirime gidilmesi gündemde.
Görüşmeler kapsamında Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'in önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.
ARA TRANSFERDE FIFA ENGELİ
Batrakov'un ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi halinde forma giymesinin önünde FIFA kuralları bulunuyor.
Mevcut düzenlemeye göre futbolcular, bir sezonda en fazla üç kulübe tescil edilebiliyor ancak resmi maçlarda yalnızca iki farklı takımın formasını giyebiliyor.
Sezon başında Lokomotiv Moskova ile 5 karşılaşmaya çıkan Batrakov, Galatasaray'da da görev yaptığı için ara transfer döneminde üçüncü bir kulübe gitmesi durumunda sezon sonuna kadar resmi maçlarda oynayamayacak.
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmede yapmayı planladığı değişiklik, Batrakov'un 2031'e kadar devam eden kontratındaki serbest kalma bedelini 15 milyon euro artıracak.