Türkiye gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, Rus futbolcunun sözleşme şartlarını yeniden düzenlemek amacıyla menajeri Vladimir Kuzmichev'i İstanbul'a davet etti.

Yeni bedelin sözleşmenin kalan süresi boyunca geçerli olması hedeflenirken oyuncunun maaşında da indirime gidilmesi gündemde.

Galatasaray yönetimi, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Batrakov'un 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor.



ARA TRANSFERDE FIFA ENGELİ

Batrakov'un ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi halinde forma giymesinin önünde FIFA kuralları bulunuyor.

Mevcut düzenlemeye göre futbolcular, bir sezonda en fazla üç kulübe tescil edilebiliyor ancak resmi maçlarda yalnızca iki farklı takımın formasını giyebiliyor.