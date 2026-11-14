Fazıl Say'a karşı sessizlik bozuldu! Hande Küden'in ardından sanatçılardan itiraflar: “Yıllarca sustuk”
Başkemancı Hande Küden'in, Fazıl Say'ın kendisine yönelik aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne sürerek Özyeğin Filarmoni Orkestrası'ndan ayrıldığını ve ünlü piyanistle bir daha çalışmayacağını açıklaması müzik dünyasında tartışma başlattı. Küden'in paylaşımının ardından çok sayıda sanatçı, Fazıl Say ile yaşadıklarını iddia ettikleri olumsuz deneyimleri anlattı. “Yıllarca sustuk” ve “Artık eteklerdeki taşlar dökülüyor” yorumları dikkat çekti.
Başkemancı Hande Küden'in Fazıl Say'ın aşağılayıcı tavırları sebebiyle Özyeğin Filarmoni Orkestrası'ndan ayrıldığını ve Say ile bir daha kesinlikle çalışmayacağını açıklaması müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre, Say'ın ego ve kaprisinden nasibini alan onlarca sanatçı, Küden'in paylaşımının altına yorumda bulundu.
Yorumlarda sanatçılar "Yıllarca sustuk, büyük değerimiz bizi yurtdışında temsil ediyor dedik, kendimizi teselli ettik, ama birinin bunu ifşalaması gerekiyordu" diyerek Küden'i cesaretinden ve onurlu duruşundan ötürü kutladı.
İşte o yorumlardan bazıları şöyle:
- "Onun hastalıklı tavırları tüm Türk kurumlarında normalleşmişti. Üniversitelerdeki profesörler, kamudaki başkanlar, başkan yardımcıları herkes biliyordu. Cesur bir kadının sessiz kalmayıp hastalıklı normları ifşa etmesi çok iyi oldu."
- "Herkes özellikle kadınlara olan tavrını, yaptıklarını biliyor, merak etmeyin. Geçmiş olsun."
- "Hiç şaşırtmıyor ama hâlâ üzüyor." 'AŞIRI KİBİRLİ BİRİ'
- "Dolu başak eğilir ama Fazıl Say giderek daha da şımarıyor."
- "Bu tavrınızı kutlarım. Keşke bütün orkestra aynı duruşu sergileyebilse."
- "Kendisi aynı tutumu bana da göstermiş, bir futbol tartışmasından babamın attığı tweet üzerine mesaj atmış ve 'Senin müzisyenliğin de bir yere gitmezdi zaten' gibi aşağılayıcı bir cümle kurmuştu. Yıllardır kendisine olan saygım sebebiyle bunu mevzubahis etmedim ama elinden tuttuğu insanları aşağılaması kabul edilemez."
- "Orkestracıların neredeyse tamamı ondan nasibini almıştır. Hiçbirimiz konuşmadık ama herkes onun bu durumunu bilir. Artık eteklerdeki taşlar dökülüyor. İlk kez siz dile getirdiniz bu ayıbı, tebrik ederim."
- "Kendisiyle yaptığım bir radyo programını devasa egosu yüzünden yarım bırakmıştım."
- "Fazıl Say yetenekli bir narsist. Akademik küstahlık."
- "Kendisini seçim zamanı tanıdık. Kendisinden yaş ve tecrübe olarak büyük olan insanlara ağza alınmayacak küfürler etti. Sanatçı örnek olmalıdır bir yerde. Aşırı yüksek egosunu, kibrini ve üstten bakışını, saygısız tavırlarını gördükten sonra sanatına saygım kalmadı."