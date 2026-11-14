- "Kendisi aynı tutumu bana da göstermiş, bir futbol tartışmasından babamın attığı tweet üzerine mesaj atmış ve 'Senin müzisyenliğin de bir yere gitmezdi zaten' gibi aşağılayıcı bir cümle kurmuştu. Yıllardır kendisine olan saygım sebebiyle bunu mevzubahis etmedim ama elinden tuttuğu insanları aşağılaması kabul edilemez."

Fazıl Say'a yönelik eleştiriler, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

- "Orkestracıların neredeyse tamamı ondan nasibini almıştır. Hiçbirimiz konuşmadık ama herkes onun bu durumunu bilir. Artık eteklerdeki taşlar dökülüyor. İlk kez siz dile getirdiniz bu ayıbı, tebrik ederim."

- "Kendisiyle yaptığım bir radyo programını devasa egosu yüzünden yarım bırakmıştım."

- "Fazıl Say yetenekli bir narsist. Akademik küstahlık."

- "Kendisini seçim zamanı tanıdık. Kendisinden yaş ve tecrübe olarak büyük olan insanlara ağza alınmayacak küfürler etti. Sanatçı örnek olmalıdır bir yerde. Aşırı yüksek egosunu, kibrini ve üstten bakışını, saygısız tavırlarını gördükten sonra sanatına saygım kalmadı."