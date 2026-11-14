UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

HABAŞ'ta cep telefonu yasağı krizi! Patron Başaran'ın talimatı işçileri ayağa kaldırdı: Fabrika önünde arbede

İzmir'de 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla gündeme gelen HABAŞ fabrikasında yeni bir kriz yaşandı. Patron Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişinin yasaklandığı öne sürüldü. Sabah vardiyasında karara tepki gösteren işçiler fabrikaya girmeyerek iş bırakma eylemi başlattı. Eylem sırasında sendika yetkilisi ile fabrika yetkilisi arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
HABAŞ'ta cep telefonu yasağı krizi! Patron Başaran'ın talimatı işçileri ayağa kaldırdı: Fabrika önünde arbede

İzmir'de HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

TESİSE TELEFONLA GİRMEK YASAKLANDI
İşçiden kestiği paralarla 1.7 milyar liralık lüks otomobil koleksiyonu kuran Başaran'ın işçileri şok eden bir talimat verdiği ortaya çıktı.

Patlamanın yaşandığı fabrikada 'telefon yasağı' kararı tepki çekti (Foto: DHA)Patlamanın yaşandığı fabrikada 'telefon yasağı' kararı tepki çekti (Foto: DHA)

Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla fabrikaya girişine yasak getirildi.

HABAŞ fabrikasında cep telefonu yasağına tepki gösteren işçiler, tesis önünde eylem başlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)HABAŞ fabrikasında cep telefonu yasağına tepki gösteren işçiler, tesis önünde eylem başlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İŞÇİLER İSYAN ETTİ

Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti. İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi.

HABAŞ fabrikasında işçiler, yönetimin aldığı karara karşı iş bırakarak fabrika önünde toplandı.HABAŞ fabrikasında işçiler, yönetimin aldığı karara karşı iş bırakarak fabrika önünde toplandı.

ARBEDE ÇIKTI

Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darbettiği görüldü.

HABAŞ işçileri, sabah vardiyasında fabrikaya girmeyerek kararı protesto etti.HABAŞ işçileri, sabah vardiyasında fabrikaya girmeyerek kararı protesto etti.

Mehmet Rüştü Başaran'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. Binlerce kişi, Başaran'ın para için her kararı alacağını belirtti.

Haber: Ceyhan Torlak-Huzeyfe Atıcı

HABAŞta işçilerin kıdemini düşürme iddiası: Patron Başaranın 1,7 milyarlık lüks garajı!HABAŞta işçilerin kıdemini düşürme iddiası: Patron Başaranın 1,7 milyarlık lüks garajı!
İzmirdeki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: 9 şüpheli tutuklandı 2 kişiye ev hapsi kararıİzmirdeki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: 9 şüpheli tutuklandı 2 kişiye ev hapsi kararı
İzmir'deki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: 9 şüpheli tutuklandı 2 kişiye ev hapsi kararı

Bakan Kurum COP31'de projeleri duyurdu! 8 ile güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için imzalar atıldı
SONRAKİ HABER

8 ilde güneş ve rüzgar santrali kurulacak

 Sahipsiz mirasa 'joker' dublör tuzağı! 264 bin dolar için film gibi plan: Aralarında avukat da var
ÖNCEKİ HABER

Sahte pasaportla 264 bin dolar vurgun
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler