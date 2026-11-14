HABAŞ'ta cep telefonu yasağı krizi! Patron Başaran'ın talimatı işçileri ayağa kaldırdı: Fabrika önünde arbede
İzmir'de 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla gündeme gelen HABAŞ fabrikasında yeni bir kriz yaşandı. Patron Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişinin yasaklandığı öne sürüldü. Sabah vardiyasında karara tepki gösteren işçiler fabrikaya girmeyerek iş bırakma eylemi başlattı. Eylem sırasında sendika yetkilisi ile fabrika yetkilisi arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.
İzmir'de HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
TESİSE TELEFONLA GİRMEK YASAKLANDI
İşçiden kestiği paralarla 1.7 milyar liralık lüks otomobil koleksiyonu kuran Başaran'ın işçileri şok eden bir talimat verdiği ortaya çıktı.
Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla fabrikaya girişine yasak getirildi.
İŞÇİLER İSYAN ETTİ
Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti. İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi.
ARBEDE ÇIKTI
Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darbettiği görüldü.
Mehmet Rüştü Başaran'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. Binlerce kişi, Başaran'ın para için her kararı alacağını belirtti.
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