ARBEDE ÇIKTI

Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darbettiği görüldü.

HABAŞ işçileri, sabah vardiyasında fabrikaya girmeyerek kararı protesto etti.

Mehmet Rüştü Başaran'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. Binlerce kişi, Başaran'ın para için her kararı alacağını belirtti.

Haber: Ceyhan Torlak-Huzeyfe Atıcı