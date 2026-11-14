Google , Meta, Netflix ve Spotify gibi küresel teknoloji devlerini kapsayan yüzde 5'lik Dijital Hizmet Vergisi'nin 2027'de yüzde 2.5'a düşürülecek olması, medya sektöründe büyük bir haksızlık tartışmasını başlattı.

Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi dijital platformları da kapsayan yüzde 5 Dijital Hizmet Vergisi'nin 2027'de yüzde 2.5'a düşürüleceği açıklandı.

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında küresel devlere sağlanan bu avantajı sert bir dille eleştirerek durumu "ulusal medyanın gelirine çökenlere ödül" olarak nitelendirdi. Şu ifadeleri kullandı:

takvim.com.tr'nin de çokça gündeme getirdiği gibi , yerli medya kuruluşları ağır kurumlar vergisi, stopaj, KDV ve RTÜK paylarıyla mücadele ederken; Türkiye'de vergi matrahı bırakmayan yabancı platformlara bu indirimin tanınması yerli basının rekabet gücünü tamamen ortadan kaldırıyor.

Bu oran İspanya, İtalya ve Fransa'da yüzde 3'tür. Macaristan'da yüzde 7.5, Avusturya ve İsviçre'de ise yüzde 4'tür. Yani Avrupa genelinin altında bir vergi alınacak ama Avrupa ülkelerinin çoğunda ulusal medyayı koruyan Dijital Telif Yasası var.

Yerli özel TV kanalları ve medya ise Türkiye'de yerleşik şirketler oldukları için elde ettikleri kâr üzerinden yüzde 25 Kurumlar Vergisi, çalışanları için gelir vergisi stopajı ve SGK primleri öderler.

Yabancı dijital platformların ise merkezleri yurt dışında (Hollanda, İrlanda, ABD vb.) olduğu için Türkiye'de elde ettikleri kârın kurumlar vergisini kendi merkez ülkelerinde öderler.