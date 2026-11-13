Trafik güvenliğini artırmak ve zorlu kış şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği sezonu kapıya dayandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanan kurallar, bu yıl da milyonlarca sürücüyü hareketlendirdi. Son günlere kalan sürücüler servislerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uygulama nisan ayına kadar sürecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KİMLER İÇİN ZORUNLU? CEZA NE KADAR?

Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluktur. Özel otomobiller için resmi bir zorunluluk bulunmasa da can ve mal güvenliği için uzmanlar kış lastiği kullanımını şiddetle tavsiye ediyor.

2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama kuralına uymayan sürücülere kesilecek idari para cezası 6 bin lira olarak uygulanacak.