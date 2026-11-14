Yunan vekilden itiraf! Atina'nın Doğu Akdeniz planı bozuldu: Mısır "Türkiye olmadan olmaz" dedi
Atina'nın Doğu Akdeniz hamlesi Mısır'dan geçemedi. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Mısır ile deniz yetki alanlarını genişletme girişimlerinin Kahire'nin "Türkiye de masaya gelmeli" şartına takıldığını itiraf etti. Kairidis ayrıca, Yunanistan-GKRY elektrik kablosu projesi kapsamında bölgede çalışacak Fransız araştırma gemisinin Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunmasının zorunluluk olduğunu vurguladı.
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı hamleleri tek tek boşa düşüyor.
ATİNA'NIN HAMLESİ TÜRKİYE'YE TAKILDI
Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, katıldığı televizyon programında Doğu Akdeniz'deki dengelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kairidis, Atina'nın Mısır ile deniz yetki alanlarını genişletme girişimlerinin Kahire'nin "Türkiye şartına" takıldığını söyledi.
Yunan ANT1 kanalında yayıalanan "Kalimera Ellada" (Günaydın Yunanistan) programına konuk olan Kairidis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi, elektrik kablosu projesi ve deniz yetki alanları tartışmalarına değindi.
MISIR TÜRKİYE'NİN İTİRAZLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ
Atina ile Kahire arasında 2020 yılında imzalanan kısmi Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının genişletilmesi için yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten Kairidis, Mısır'ın Türkiye'nin bölgedeki özel itirazlarını gerekçe göstererek ikili sınırlandırma görüşmelerine devam etmeyi reddettiğini dile getirdi.
"KAHİRE 'HAYIR, TÜRKİYE DE GELMELİ' DİYOR"
Programda Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan deniz sahasının statüsüne değinen Kairidis, bölgede henüz sınırlandırma yapılmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan ve Mısır tarafından sınırlandırılmış bir bölge var. Ancak Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan, araştırmaların yapılacağı ve henüz sınırlandırılmamış çok geniş bir alan mevcut. Bu alanda Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve Türkiye tartışıyor. Mısır, bizimle sınırlandırma çalışmalarına devam etmesi için davet edildiğinde ve tekrar tekrar çağrıldığında, 'Hayır, Türkiye de gelmeli' diyor. Çünkü Türkiye'nin bu konuda özel itirazları var."
FRANSA'NIN BİLDİRİMİ YUNANİSTAN'I KARIŞTIRDI
Öte yandan yayında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı (GSI - Great Sea Interconnector) projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de deniz tabanı araştırmaları yürütmek üzere görevlendirilen Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin Türkiye'ye diplomatik bildirim göndermesi de gündeme geldi. Fransa'nın, geminin Girit ile Kıbrıs arasındaki tartışmalı sahada yürüteceği çalışmalar öncesinde Ankara'ya diplomatik nota vermesi Yunan iç siyasetinde sert tartışmalara yol açtı.
ATİNA "İZİN İSTEMEYİN" DEMİŞTİ
Eski Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve uluslararası hukukçuların Fransa'nın Ankara'ya bildirimde bulunmasını "egemenlik haklarına darbe" ve "skandal" olarak nitelendirmesine cevap veren Kairidis, sınırlandırılmamış bölgelerde kıyı şeridi bulunan tüm ülkelere bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğunu savundu.
KRİZİN ARDINDAN MİÇOTAKİS'TEN SİSİ'YE TELEFON
Abeille Marengo gemisinin önceki gün Girit'teki Kandiye Limanı'ndan ayrılmasının ardından Atina'da gerilim arttı. Gelişmelerin hemen ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptı.