Yunan ANT1 kanalında yayıalanan "Kalimera Ellada" (Günaydın Yunanistan) programına konuk olan Kairidis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi, elektrik kablosu projesi ve deniz yetki alanları tartışmalarına değindi.

Kairidis Yunan ANT1 kanalında yayımlanan “Kalimera Ellada” (Günaydın Yunanistan) programına konuk oldu.

"KAHİRE 'HAYIR, TÜRKİYE DE GELMELİ' DİYOR"

Programda Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan deniz sahasının statüsüne değinen Kairidis, bölgede henüz sınırlandırma yapılmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan ve Mısır tarafından sınırlandırılmış bir bölge var. Ancak Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan, araştırmaların yapılacağı ve henüz sınırlandırılmamış çok geniş bir alan mevcut. Bu alanda Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve Türkiye tartışıyor. Mısır, bizimle sınırlandırma çalışmalarına devam etmesi için davet edildiğinde ve tekrar tekrar çağrıldığında, 'Hayır, Türkiye de gelmeli' diyor. Çünkü Türkiye'nin bu konuda özel itirazları var."

FRANSA'NIN BİLDİRİMİ YUNANİSTAN'I KARIŞTIRDI

Öte yandan yayında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı (GSI - Great Sea Interconnector) projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de deniz tabanı araştırmaları yürütmek üzere görevlendirilen Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin Türkiye'ye diplomatik bildirim göndermesi de gündeme geldi. Fransa'nın, geminin Girit ile Kıbrıs arasındaki tartışmalı sahada yürüteceği çalışmalar öncesinde Ankara'ya diplomatik nota vermesi Yunan iç siyasetinde sert tartışmalara yol açtı.