Trump'ın, perşembe öğleden sonra Şi ile ikili bir görüşme yapacağını da belirten Sözcü Yardımcısı, görüşmelerin içeriğine dair, "Başkan, diğer konuların yanı sıra yayılması son derece tehlikeli olan nükleer silahların dünyada azaltılması konusunu ele alacağını açıkça belirtti. " ifadelerini kullandı.

Trump, Şi Cinping ve Vladimir Putin ile görüşecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Wales, Başkan Trump'ın, gelecek hafta Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

"ANLAŞMA BEKLENTİSİ YOK" VURGUSU

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili soru üzerine, Washington yönetiminin bu görüşmelerden "herhangi bir anlaşma çıkmasını beklemediğini" vurguladı. Üst düzey yetkili, "Bunu bir başlangıç noktası, yani bu ülkeler arasında liderler düzeyindeki ilk görüşme olarak tanımlayabilirim." dedi.

Çin'in "dünyada açık ara en hızlı büyüyen" bir nükleer cephaneliğe sahip olduğunu belirten yetkili, Pekin'in artık "yetişkinler masasına oturma" vaktinin geldiğini söyledi. Yetkili, Trump'ın Şi ve Putin ile yapacağı üçlü görüşmede İran konusunu ele almayı planladığını, ancak Ukrayna konusunun gündemde olmadığını belirtti.

Trump'ın Çin ziyareti kapsamında Şi Cinping ve Putin ile bir araya gelecek.