Benzer teknik sorunlarla sürekli karşılaştıklarını ifade eden Duffy, "Başkan Trump 30 milyar dolar talep etti, ancak ben 50 milyar dolar gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

SİBER SALDIRI MI?

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise krizin nedenine ilişkin yürütülen incelemeler hakkında bilgi verdi.

Mullin, ilk açıklamasında FAA genelinde telekomünikasyon kesintisi yaşandığını belirterek uçuşların ihtiyati tedbir amacıyla durdurulduğunu söylemişti.

Olayın kötü niyetli bir saldırıdan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını vurgulayan Mullin, "Şu an itibarıyla bunun bize yönelik kötü niyetli bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok, durum yalnızca bir telekomünikasyon kesintisinden ibaret." demişti.

Mullin, olayın Amerikan halkı açısından bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını ve başka bir "11 Eylül" olmadığını da kaydetmişti.

MİCROSOFT VE YAPAY ZEKA İDDİALARI DA GÜNDEME GELDİ

Beyaz Saray'daki son basın toplantısında Mullin'e, kesintinin Microsoft ile bağlantılı olup olmadığı ve bir siber saldırı ya da yapay zekâ kaynaklı müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruldu.

Kamuoyunda olay ile Microsoft arasında bağlantı kurulduğunu ancak böyle bir bağlantının bulunmadığını söyleyen Mullin, mevcut bulguların siber saldırı ihtimalini desteklemediğini belirtti.

Kesintinin mekanik bir sorundan kaynaklanmış gibi göründüğünü ifade eden Mullin, incelemelerin henüz tamamlanmadığını ve hiçbir ihtimali kesin olarak dışlamadıklarını kaydetti.

İç Güvenlik Bakanı, "Bunun bir siber saldırı ya da süper zeka saldırısı olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik." diye konuştu.

İlk aşamada kesintinin bir yazılım güncellemesiyle bağlantılı olabileceği ihtimali de gündeme gelmişti. Ancak son açıklamalarda teknik sorunun bu nedenle ortaya çıktığını doğrulayan bir bulgu paylaşılmadı.