CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Şehitlerimizin cenaze programı açıklandı. Kahraman askerlerimiz Erdem Çimen, Orhun Pınar, Hüseyin Zehir ve Serkan Önder, 14 Kasım Cumartesi günü İzmir, Ankara, Yozgat ve Kayseri'de düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Şehitlerimizin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler ve saatler belli oldu.

Şehitlerimizin son yolculuklarına uğurlanacağı iller ve cenaze törenlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklanan programa göre 4 şehidimiz, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü farklı illerde düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.

ŞEHİT ERDEM ÇİMEN İZMİR'DE UĞURLANACAK

Şehit Kıdemli Pilot Binbaşı Erdem Çimen, 14 Kasım Cumartesi günü İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Şehitliği'nde ikindi namazını müteakip saat 15.43'te son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞEHİT ORHUN PINAR İÇİN ANKARA'DA TÖREN

Şehit Kıdemli Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidimiz, 14 Kasım Cumartesi günü öğle namazını müteakip saat 12.38'de son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞEHİT HÜSEYİN ZEHİR HATAY'DA UĞURLANACAK

Şehit Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenaze töreni, Hatay ili Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde gerçekleştirilecek. Tören, 14 Kasım Cumartesi günü öğle namazını müteakip saat 15.11'de yapılacak.

ŞEHİT SERKAN ÖNDER KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Tören, 14 Kasım Cumartesi günü ikindi namazını müteakip saat 15.09'da gerçekleştirilecek.