Sahipsiz mirasa 'joker' dublör tuzağı! 264 bin dolar için film gibi plan: Aralarında avukat da var
Sahipsiz ve varisine ulaşılamayan miras dosyalarına adliyedeki köstebek avukat vasıtasıyla ulaşan çete, akılalmaz bir plan hazırladı. Varis kılığına giren dublör, çetenin hazırladığı sahte kimlik ve belgelerle bankadan vefat eden gurbetçiden kalan 264 bin dolar çekti. 11 çete üyesi 3 ilde baskınlarla yakalandı.
Adliye koridorlarından banka gişelerine uzanan filmlere taş çıkartacak vurgun deşifre edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçiren dev soruşturma, 4 Eylül 2023 tarihinde emniyet sistemlerine düşen bir ihbar mektubuyla başladı.
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre ihbarda; sahipsiz ve varisine ulaşılamayan mahkeme dosyalarındaki paraları tespit edip sahte kimlik ve pasaportlarla bankalardan tahsil eden organize bir suç örgütü anlatılıyordu. Mali polisin yaptığı derinlemesine incelemelerde, akıllara durgunluk veren çete çarkının ilk halkasının adliyede döndüğü ortaya çıkarıldı.
İddiaya göre şebekenin bilgi kaynağı Avukat Sibel K.'ydı. Avukat Sibel K., herhangi bir vekaleti ya da dava talebi bulunmadığı halde mahkeme arşivlerindeki dosyaları inceleyerek sahipsiz kalan yüklü miras verilerini topladı. Kadın avukat elde ettiği bu kritik adli bilgileri eşi İbrahim Halil B. ile paylaştıktan sonra filmleri aratmayan soygun planı devreye sokuldu.
264 BİN $'I BANKADAN ÇEKTİ
Şebekenin hedefinde, Türkiye'de MERNİS kaydı, telefon numarası, pasaportu, fotoğrafı ve yurda giriş-çıkış izi bulunmayan gurbetçi mirasçı yer aldı.
Çetenin kusursuz işlediğini düşündüğü ilk eylem Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki bir miras davasında gerçekleşti. 1 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Murat Hamis Mesut'un mahkeme hesabına yatan 264 bin ABD doları tutarındaki mirası sahipsiz kalmıştı.
Varisi görünen ve Almanya Berlin doğumlu olan kardeşi Deniz Üzülür'e mahkemenin tüm araştırmalarına rağmen ulaşamadı. Şebeke, Türkiye'de resmi hiçbir fotoğraf kaydı bulunmayan Deniz Üzülür adına hemen sahte bir pasaport hazırladı. Parayı çekmek için "Joker" olarak balıkçı Raşit Özyalçın seçildi. Raşit Özyalçın suç ortağı Nusret D. ile birlikte bir bankanın Ümraniye şubesine gitti.
Deniz Üzülür kılığına giren dublör, sahte pasaportu gişe memuruna uzatarak mahkeme hesabındaki 264 bin doları tek kalemde nakit olarak çekmeyi başardı.
AVUKATA MİLYONLUK PAY
Bankadan çıkan dublör, ara sokakta kendilerini bekleyen Halit K. ve Mehmet G. ile parayı teslim edip kendi payını alarak sırra kadem bastı.Bankadan paranın çekildiği 10 Ağustos 2023 tarihinden sonra şebeke üyeleri ve aile fertleri arasında dönen devasa finansal trafik, MASAK ve HTS analizleriyle saniye saniye takip edildi. İbrahim Halit K., kendi hesaplarına 23 ayrı işlemde 343 bin 550 TL nakit yatırdı.
Kuyumcuya senet ödemesi adı altında 799 bin lira aktardı. Oğlu Eren K. adına da 1 milyon 88 bin liraya otomobil aldı. Şebeke içi hesaplaşmada İbrahim Halit K.'nın ailesinden avukat Sibel K.'nın eşi İbrahim Halil B.'ye 1 milyon 157 bin lira para aktarıldı. 2 milyon 232 bin lira da 25 farklı işlemle bilgi sızdıran avukat Sibel K.'nın banka hesaplarına geçti.
SON HEDEF DOKTORA KALAN MİRASTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yapılan teknik takip kapsamında İbrahim Halil B,'nin, bürokratik engelleri aşmak ve yöntem öğrenmek amacıyla avukat eşi Sibel K.'dan cezaevine gitmesini ve orada tutuklu bulunan çete ortağı Mehmet G. ile görüşüp yol haritası almasını istediği telefon takibine takıldı.
Çetenin radarına bu kez Almanya ve Yunanistan'da yaşayan gurbetçilerin mirasları girmişti. Hatta teknik takibe takılan görüşmelerde; Şişli'deki özel bir hastanede çalışan, soyadını değiştirmiş yabancı bir erkek doktorun varis olduğu yeni bir dev miras dosyası üzerinde sahte belge hazırlığı yaptıkları belirlendi.
3 İLDE ŞAFAK BASKINI: 11 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Delillerin ve para trafiğinin eksiksiz belgelenmesinin ardından Mali Şube ekiplerinin İstanbul merkezli Kırklareli ve Bilecik illerinde düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında; avukattan organizatöre, sahte pasaportçudan "Joker" dublörlere kadar şebeke üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
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