Adliye koridorlarından banka gişelerine uzanan filmlere taş çıkartacak vurgun deşifre edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçiren dev soruşturma, 4 Eylül 2023 tarihinde emniyet sistemlerine düşen bir ihbar mektubuyla başladı.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre ihbarda; sahipsiz ve varisine ulaşılamayan mahkeme dosyalarındaki paraları tespit edip sahte kimlik ve pasaportlarla bankalardan tahsil eden organize bir suç örgütü anlatılıyordu. Mali polisin yaptığı derinlemesine incelemelerde, akıllara durgunluk veren çete çarkının ilk halkasının adliyede döndüğü ortaya çıkarıldı.

Mali Şube ekipleri, organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında çeşitli adreslerde inceleme yaptı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İddiaya göre şebekenin bilgi kaynağı Avukat Sibel K.'ydı. Avukat Sibel K., herhangi bir vekaleti ya da dava talebi bulunmadığı halde mahkeme arşivlerindeki dosyaları inceleyerek sahipsiz kalan yüklü miras verilerini topladı. Kadın avukat elde ettiği bu kritik adli bilgileri eşi İbrahim Halil B. ile paylaştıktan sonra filmleri aratmayan soygun planı devreye sokuldu.

264 BİN $'I BANKADAN ÇEKTİ

Şebekenin hedefinde, Türkiye'de MERNİS kaydı, telefon numarası, pasaportu, fotoğrafı ve yurda giriş-çıkış izi bulunmayan gurbetçi mirasçı yer aldı.

Çetenin kusursuz işlediğini düşündüğü ilk eylem Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki bir miras davasında gerçekleşti. 1 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Murat Hamis Mesut'un mahkeme hesabına yatan 264 bin ABD doları tutarındaki mirası sahipsiz kalmıştı.