CANDAN YÜCEER'İN İSTİFASI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in 7 Kasım'da Yeni Parti'den istifa etmesi, transfer kulislerini hareketlendirdi. Kurultay delegeliği ve parti içindeki anlaşmazlıkları istifa gerekçeleri arasında gösteren Yüceer, görevine bağımsız olarak devam ediyor.

Hacıalioğlu, Yüceer'in AK Parti'ye geçiş ihtimalini ve Tekirdağ'daki gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den yakın zamanda aslında istifa eden bir isim. Özellikle kendisi delege olarak gösterilmemişti ve bir yandan da il başkanlığı seçimleri noktasında kendisinin fikrine çok da başvurulmamıştı. Bu da aynı zamanda kendisinde tabii ki bir rahatsızlık yaratmıştı ve o da partisinden istifa etmişti şu anda bağımsız olarak görevine devam ediyor. Bu ismin de yine AK Parti'ye geçmesi muhtemel."

Tekirdağ'daki olası transferlerin ilçe belediyelerine de uzanabileceğine işaret eden Hacıalioğlu, "Beraberinde ifade ettiğimiz gibi yine Tekirdağ'dan da bazı ilçe belediye AK Parti'ye geçiş yapabilme ihtimalini değerlendirelim." dedi.

Ahmet Aras (Foto: İHA)

MUĞLA İÇİN "DİRSEK TEMASI"

CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da AK Parti'ye katılabileceği öne sürülen isimler arasında yer aldı.

Hacıalioğlu, AK Partili milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde Aras'a ilişkin olumlu değerlendirmeler duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Muğla sıkça konuşuluyordu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçiş sürecinde aslında biz Muğla'yı da bekliyorduk. Tabii ki ilçe ve il belediyeleri ile birlikte ne gibi bir çalışma yapılacak bunu göreceğiz. Ancak özellikle AK Partili vekillerle konuştuğumuzda da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında olumlu ifadeleri var, bir dirsek teması var aslında gördüğümüz kadarıyla."

Erdoğan, Cemil Tugay'a 7 Ekim'de AK Parti rozeti taktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"İZMİR GEÇTİYSE BİZ NEYİ BEKLİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçişinin ardından diğer belediye başkanları arasında da benzer adımların tartışıldığı öne sürüldü. Hacıalioğlu, İzmir'deki gelişmenin transfer sürecini hızlandırabileceğini ifade etti.

"Bir de şundan bahsedeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi sonrası bu sayının önümüzdeki süreçte çok daha hızlanabileceğini belirtelim. Çünkü biliyorsunuz İzmir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kalesi olarak görülmekteydi Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle birlikte ikiye bölündü. Şöyle de bir durum var İzmir geçtiyse biz neyi bekliyoruz şeklinde bazı durumlar da yaşanıyor tabii ki. Özellikle belediye başkanlarının arkasında dönen fikirler arasında bu ifade de var."

Öte yandan farklı partilerden ve bağımsızlardan toplam 107 belediyenin AK Parti'ye geçişi gerçekleşti

AK PARTİ'YE 107 BELEDİYE KATILDI Belediye Sayısı Yeniden Refah Partisi 43 belediye CHP 36 belediye İYİ Parti 11 belediye Bağımsız 6 belediye DEVA Partisi 3 belediye DEM Parti 3 belediye Demokrat Parti 2 belediye Saadet Partisi 2 belediye Büyük Birlik Partisi 1 belediye