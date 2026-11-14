AK Parti'ye yeni transferler yolda! Kulislerde "6 isim" iddiası... Antalya, Muğla ve Tekirdağ listede
CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın ardından Ankara kulisleri yeni belediye başkanı transferleriyle hareketlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçişinin ardından gözler Antalya, Muğla ve Tekirdağ'a çevrildi. Candan Yüceer, Ahmet Aras ve Büşra Özdemir'in de aralarında bulunduğu 6 ismin AK Parti'ye katılabileceği iddia edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta yapılacak parti toplantılarından birinde yeni katılan belediye başkanlarına rozet takabileceği belirtiliyor.
CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan ayrışma ve parti içi anlaşmazlıkların ardından Ankara kulislerinde yeni belediye başkanı transferleri konuşuluyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçişinin ardından gözler Antalya, Muğla ve Tekirdağ'a çevrildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in de aralarında bulunduğu 6 ismin AK Parti'ye geçebileceği öne sürüldü. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara kulislerinde konuşulan dikkat çekici bilgileri paylaştı.
AK PARTİ'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara'daki hareketliliğe ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yeni haftayla birlikte iç siyasete yönelik önemli adımların ve transferlerin olması bekleniyor. Bu kapsamda AK Parti saflarına yeni isimleri katabilir. Aslında özetlediğin hem Büyükşehir Belediyeleri hem de bunun yanı sıra ilçe belediyeler ve Büyükşehir olmayan il belediyeleri noktasında da bir çalışma var. Bunu belirtelim. Aslında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi yine Muğla Büyükşehir'in ve Tekirdağ'ın çokça konuşulmaktaydı. Ancak bunlar bir süreç tabii ki. Bir yandan çalışmalar devam ediyor."
ERDOĞAN HANGİ İSİMLERE ROZET TAKACAK?
AK Parti'de pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK), çarşamba günü TBMM Grup Toplantısı ve perşembe günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacak. Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantılardan birinde yeni katılan belediye başkanlarına rozet takabileceği konuşuluyor.
Hacıalioğlu, "MYK toplantısı var pazartesi, çarşamba grup toplantısı var perşembe günü ise genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Yani bu üç gün içerisinde, bu bahsettiğimiz toplantılar içerisinde rozet takmalara şahitlik edebiliriz." ifadelerini kullandı.
ANTALYA'DA BÜŞRA ÖZDEMİR İDDİASI! İLÇELERDE DE ÇALIŞMA VAR
Transfer kulislerinde adı geçen isimlerden biri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir oldu. Muhittin Böcek'in yerine görev yapan Özdemir'in AK Parti'ye katılmak istediği yönündeki iddialar uzun süredir konuşuluyor.
Hacıalioğlu, Antalya'daki temasların yalnızca büyükşehir belediyesiyle sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Büşra Özdemir'in uzun süredir aslında AK Parti'ye geçme yönünde bir talebi olduğu yönünde beklentiler vardı. Bunlar kulislerde sıkça konuşuluyordu. Yalnızca tabii ki Antalya Büyükşehir değil bunun yanı sıra bazı Antalya'da bulunan ilçe belediyeler noktasında da çalışmalar devam ediyor."
CANDAN YÜCEER'İN İSTİFASI
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in 7 Kasım'da Yeni Parti'den istifa etmesi, transfer kulislerini hareketlendirdi. Kurultay delegeliği ve parti içindeki anlaşmazlıkları istifa gerekçeleri arasında gösteren Yüceer, görevine bağımsız olarak devam ediyor.
Hacıalioğlu, Yüceer'in AK Parti'ye geçiş ihtimalini ve Tekirdağ'daki gelişmeleri şu sözlerle anlattı:
"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den yakın zamanda aslında istifa eden bir isim. Özellikle kendisi delege olarak gösterilmemişti ve bir yandan da il başkanlığı seçimleri noktasında kendisinin fikrine çok da başvurulmamıştı. Bu da aynı zamanda kendisinde tabii ki bir rahatsızlık yaratmıştı ve o da partisinden istifa etmişti şu anda bağımsız olarak görevine devam ediyor. Bu ismin de yine AK Parti'ye geçmesi muhtemel."
Tekirdağ'daki olası transferlerin ilçe belediyelerine de uzanabileceğine işaret eden Hacıalioğlu, "Beraberinde ifade ettiğimiz gibi yine Tekirdağ'dan da bazı ilçe belediye AK Parti'ye geçiş yapabilme ihtimalini değerlendirelim." dedi.
MUĞLA İÇİN "DİRSEK TEMASI"
CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da AK Parti'ye katılabileceği öne sürülen isimler arasında yer aldı.
Hacıalioğlu, AK Partili milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde Aras'a ilişkin olumlu değerlendirmeler duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muğla sıkça konuşuluyordu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçiş sürecinde aslında biz Muğla'yı da bekliyorduk. Tabii ki ilçe ve il belediyeleri ile birlikte ne gibi bir çalışma yapılacak bunu göreceğiz. Ancak özellikle AK Partili vekillerle konuştuğumuzda da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında olumlu ifadeleri var, bir dirsek teması var aslında gördüğümüz kadarıyla."
"İZMİR GEÇTİYSE BİZ NEYİ BEKLİYORUZ"
İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçişinin ardından diğer belediye başkanları arasında da benzer adımların tartışıldığı öne sürüldü. Hacıalioğlu, İzmir'deki gelişmenin transfer sürecini hızlandırabileceğini ifade etti.
"Bir de şundan bahsedeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi sonrası bu sayının önümüzdeki süreçte çok daha hızlanabileceğini belirtelim. Çünkü biliyorsunuz İzmir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kalesi olarak görülmekteydi Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle birlikte ikiye bölündü. Şöyle de bir durum var İzmir geçtiyse biz neyi bekliyoruz şeklinde bazı durumlar da yaşanıyor tabii ki. Özellikle belediye başkanlarının arkasında dönen fikirler arasında bu ifade de var."
Öte yandan farklı partilerden ve bağımsızlardan toplam 107 belediyenin AK Parti'ye geçişi gerçekleşti