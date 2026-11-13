Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den Dolmabahçe'de kritik zirve: Yapay zeka, Bedir Mutabakatı ve yeni anlaşmalar masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ağırlıyor. Görüşmede savunma sanayii, ticaret, yatırım, yapay zeka ve teknoloji alanlarındaki iş birlikleri ele alınacak. Liderlerin gündeminde dört ülke arasında imzalanan Bedir Mutabakatı da yer alacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi İstanbul'da kabul ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.00'da başlayan kabul basına kapalı gerçekleştiriliyor.
BEDİR MUTABAKATI VE YENİ ANLAŞMALAR MASADA
Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliği, savunma sanayii, ticaret, yatırım, yapay zeka ve teknoloji alanlarındaki yeni anlaşmaların ele alınması bekleniyor.
Liderlerin gündeminde, 21 Ekim'de Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nın da yer alması öngörülüyor.
BEDİR MUTABAKATI İLE SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ ARTACAK
Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında 21 Ekim 2026'da Katar'ın başkenti Doha'da Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat, dört ülkenin askeri üretim, teknik askeri eğitim ile araştırma-geliştirme alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi ve savunma sanayisi kapasitelerini artırmayı hedefliyor.
Ayrıca Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. toplantısı gerçekleştirilecek.
Görüşmeye ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Erdoğan'ın Dolmabahçe'ye geldiğini, Katarlı bakanların da çalışma ofisine ulaştığını belirten Vural, "Bu konuların başında mutlak surette Bedir Mutabakatı yer alacak. Bu mutabakatın devamında yapılacak anlaşmalar yine masaya yatırılacak." dedi. Vural, yapay zeka ve teknoloji alanlarında yapılabilecek yeni anlaşmaların da görüşmenin gündeminde olduğunu bildirdi.
LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN HEYETLER BULUŞACAK
Vural, programa ilişkin, "İki liderin görüşmesinin ardından bir heyetler arası görüşme olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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