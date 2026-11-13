Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi İstanbul'da kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.00'da başlayan kabul basına kapalı gerçekleştiriliyor.

BEDİR MUTABAKATI VE YENİ ANLAŞMALAR MASADA

Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliği, savunma sanayii, ticaret, yatırım, yapay zeka ve teknoloji alanlarındaki yeni anlaşmaların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'den kritik zirve

Liderlerin gündeminde, 21 Ekim'de Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nın da yer alması öngörülüyor.

BEDİR MUTABAKATI İLE SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ ARTACAK Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında 21 Ekim 2026'da Katar'ın başkenti Doha'da Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat, dört ülkenin askeri üretim, teknik askeri eğitim ile araştırma-geliştirme alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi ve savunma sanayisi kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Ayrıca Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. toplantısı gerçekleştirilecek.