Hal Yasası'nda sona doğru (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TARLADAN ÇATALA UZANAN HEDEF

Albayrak, üretimden satışa kadar bütün aşamaları kapsayan bir sistem kurulmasının önemini de vurgulamıştı:

"Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız."

Bugün üzerinde çalışılan taslakta da ürünün tüketiciye ulaşana kadar geçtiği aşamaların azaltılması, üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve depolama imkanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

DOKUZ MADDELİK DÜZENLEME BEKLENİYOR

A Haber canlı yayınında verilen bilgilere göre, düzenlemenin 9 maddeden oluşması bekleniyor. Ticaret Bakanlığının hazırladığı kapsamlı taslağın tamamının teklife alınması yerine, öncelikli sorunlara yönelik hükümlerin öne çıkarılması planlanıyor.

Ağaoğlu, bu yaklaşımı "Ancak bunların hepsi teklifte yer almayacak; hemen sorunu giderecek düzenlemeler yer alacak" sözleriyle aktardı.

Fahiş fiyatlara karşı 9 maddelik hazırlık! (Foto: AA)

ARACI ZİNCİRİNE MÜDAHALE

Taslağın en dikkat çeken başlıklarından birini, ürünlerin aracılar arasında tekrar tekrar el değiştirmesine yönelik sınırlamalar oluşturuyor.

Komisyoncudan komisyoncuya mal alım satımının, aynı toptancı hali içerisinde ise tüccardan tüccara mal alımı, satımı ve devrinin yasaklanması öngörülüyor. Böylece üretici ile tüketici arasındaki aracılık zincirinin kısaltılması amaçlanıyor.

PERAKENDECİLERE DOĞRUDAN ALIM ŞARTI

Düzenlemede, Ticaret Bakanlığının belirleyeceği nitelikleri taşıyan perakendecilere üreticilerden ve üretici örgütlerinden doğrudan ürün alma zorunluluğu getirilmesi de planlanıyor.

Zorunlu alım oranının, yüzde 70'i aşmayacak şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Bu adımla üreticilerin satış kanallarına erişiminin kolaylaştırılması ve üretici örgütlerinin pazardaki payının artırılması hedefleniyor.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE DAHA FAZLA YER

Toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan iş yeri oranının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılması da hazırlıklar arasında bulunuyor. Söz konusu artışın Ticaret Bakanlığının iznine bağlı olması öngörülüyor.

Hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi ve üreticilerin depolama yatırımlarının teşvik edilmesi de taslakta yer alan başlıklar arasında.

Ürün bedellerinin bankalar üzerinden ödenmesiyle işlemlerin izlenebilirliğinin ve denetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.