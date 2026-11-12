Başkan Erdoğan, emeklilerin alım gücünün artırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. (Foto: AA)

Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir durumunun iyileştirilmesi konusunda ekonomi yönetimine talimat verdiğini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE VE MKYK'DA TALİMAT

Abdulhamit Gül, emeklilerin maaşlarına yönelik çalışmanın Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan'ın konuyu hem Kabine hem de AK Parti MKYK toplantılarında gündeme getirdiğini ifade eden Gül, emeklilerin hak ettikleri maaşa kavuşması yönünde güçlü talimatlar verildiğini söyledi.

Gül, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'da ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır." dedi.