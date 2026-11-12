Başkan Erdoğan'dan güçlü talimat! Açıklama AK Parti'den: 2027 emekli zammında 2 bakanlık devrede
Emekli maaşlarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine ve MKYK toplantılarında ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Gül, düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanunlaşacağını ifade etti. Maaş artışının oranı ve kapsamı ise henüz açıklanmadı.
Emekli maaşlarına yönelik düzenleme hazırlıkları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 12 Kasım 2026'da Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emekli maaşlarına ilişkin AK Parti tarafından yürütülen çalışmanın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Gül, hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.
Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir durumunun iyileştirilmesi konusunda ekonomi yönetimine talimat verdiğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE VE MKYK'DA TALİMAT
Abdulhamit Gül, emeklilerin maaşlarına yönelik çalışmanın Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.
Erdoğan'ın konuyu hem Kabine hem de AK Parti MKYK toplantılarında gündeme getirdiğini ifade eden Gül, emeklilerin hak ettikleri maaşa kavuşması yönünde güçlü talimatlar verildiğini söyledi.
Gül, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'da ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır." dedi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA BAKANLIĞI DEVREDE
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, emekli maaşlarına ilişkin hazırlıkların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ekonomi yönetimi tarafından yürütüldüğünü açıkladı.
Çalışmaların hakkaniyetli ve vatandaşların memnuniyetini gözeten bir sonuçla tamamlanmasını beklediğini ifade eden Gül, düzenlemenin hazırlık aşamasının ardından kanunlaşma sürecine geçileceğini belirtti.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN KANUNLAŞACAK?
Gül'ün açıklamasına göre emeklilere yönelik çalışma henüz tamamlanmadı.
Hazırlıkların ardından yasal düzenleme sürecinin işletilmesi öngörülüyor. Ancak çalışmanın Meclise ne zaman sunulacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.
"VATANDAŞLARIMIZ ENFLASYONA EZDİRİLMESİN"
Gül, Başkan Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında korunmasına yönelik güçlü talimatları bulunduğunu da vurguladı.
Ekonomi yönetiminin bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gül, emeklilere yönelik hazırlığın tamamlanmasının ardından ayrıntıların netleşeceği mesajını verdi.
2027 EMEKLİ ZAMMINDA MASADA NELER VAR?
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesiyle birlikte milyonlarca emeklinin Ocak 2027 maaş artışına ilişkin hesaplamalar da değişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak açıkladı.
EMEKLİ MAAŞINDA YENİ TAHMİN
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yaklaşık yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu oranın en düşük emekli aylığına da uygulanması yönünde yasal düzenleme yapılırsa mevcut 23 bin 552 liralık tutar yaklaşık 25 bin 900 liraya yükselebilecek.