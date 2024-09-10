127 milyon Euro’luk dev planlama! Fenerbahçe kesenin ağzını açtı

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfer sezonunda adeta fırtına gibi esti. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek belki de transfer döneminin en flaş hamlesini yapan Sarı-Lacivertliler kadrosunu da çok sayıda önemli isimle takviye etti. Ancak yönetim, kaliteli ve bol alternatifli bu kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ

Fenerbahçe, Mourinho ve 9 transferi için tam 127 milyon Euro'luk (Güncel kurla yaklaşık 4.7 milyar lira) mali yükün altına girdi. Bu alanda ilk sırada Youssef En Nesyri yer alıyor. Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya alınan ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Faslı forvete 4 yılda 16 milyon Euro da maaş ödenecek. Mourinho'ya 2 yılda 21 milyon Euro maaş ödeyeceğini açıklayan Sarı-Lacivertliler'in ocak ayında kadrosuna dahil edeceği Cristian Medina'nın toplam maliyeti ise 24 milyon Euro'yu bulacak.