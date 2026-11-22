Ünlü oyuncu, kendisine soru yönelten gazeteciye şu ifadelerle karşılık verdi:

"Sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık? Sen görmüyorsun, görüntülerle beraber konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani. Senin işin zaten yalan uydurmak canım."

Döngel'in sözleri karşısında muhabir, olay anlarına ait görüntülerin bulunduğunu yineledi.