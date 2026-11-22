Melisa Döngel'in Bebek'teki gecesi olaylı bitti! Kavga iddialarını reddetti, görüntüler gündem oldu
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Bebek'teki bir eğlence mekanında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Hakkındaki tartışma iddialarını reddeden oyuncunun mekan çıkışında magazin muhabiriyle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Geceye ilişkin görüntüler ise sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Bebek'te gittiği bir eğlence mekanında yaşananlarla gündeme geldi.
İddiaya göre Döngel, mekanda bulunan bir grupla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine oyuncunun arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı, diğer grubun ise mekandan ayrıldığı öne sürüldü.
"SABAHTAN BERİ TAMAM DİYORUM"
Olay sırasında kaydedilen görüntülerde Döngel'in yüksek sesle "Sabahtan beri tamam diyorum" dediği ve çevresindekilerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
"ALLAH AŞKINA SAÇMALAMAYIN"
Mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularıyla karşılaşan Melisa Döngel, tartışma yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti.
Bir muhabirin mekanda kavga ettiğini ve hakaretler savurduğunu gördüklerini söylemesi üzerine sinirlenen oyuncu, "Ne alaka ya? Ne saçma ya? Allah aşkına, ne olursunuz bir saçmalamayın" sözleriyle tepki gösterdi.
"SENİN İŞİN ZATEN YALAN UYDURMAK"
Muhabirin elinde olaya ilişkin görüntüler bulunduğunu belirtmesi üzerine Döngel'in tepkisi daha da sertleşti.
Ünlü oyuncu, kendisine soru yönelten gazeteciye şu ifadelerle karşılık verdi:
"Sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık? Sen görmüyorsun, görüntülerle beraber konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani. Senin işin zaten yalan uydurmak canım."
Döngel'in sözleri karşısında muhabir, olay anlarına ait görüntülerin bulunduğunu yineledi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Oyuncunun tartışma iddialarını reddetmesinin ardından eğlence mekanında kaydedilen görüntüler de gündeme geldi.
Görüntülerde Melisa Döngel'in yüksek sesle konuştuğu ve çevresindeki kişilerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
Ancak görüntüler, tartışmanın nasıl başladığına ve taraflar arasında neler yaşandığına ilişkin tüm ayrıntıları ortaya koymadı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Melisa Döngel'in mekan çıkışında magazin muhabirine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
Özellikle oyuncunun "Senin işin zaten yalan uydurmak" sözleri eleştirilirken, Bebek'teki olaylı gece magazin gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.