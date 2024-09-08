Fırtına’da gündem 8 numara

Trabzonspor transferde vites yükseltti. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına girişen yönetim, birçok isimle temasa geçti. Yönetim orta saha transferi için öncelikli gündemi ise Bournemouth forması giyen Philip Billing oldu. Bu oyuncu için kiralama teklifi yapan Trabzonspor, 2. teklifte ise satın alma opsiyonunu da devreye soktu. Fırtına, Biling'in alternatifi olarak ise Argentinos Juniors'un 22 yaşındaki orta sahası Alan Lescano'yu gündemine aldı. Bu sezon 33 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağlayan oyuncu için girişimlerde bulunan Trabzonspor, henüz istediği aşamaya ulaşamadı.

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