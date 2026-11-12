TÜRKİYE İLE BELÇİKA 13. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı ile Belçika, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Türkiye 3, Belçika ise 4 galibiyet elde etti. Diğer 5 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 17 gol kaydederken, Belçika 21 kez fileleri havalandırdı.

Türkiye, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini ekim ayında deplasmanda oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 3-0'lık skorla yaşadı.

İki takım Türkiye'de ise daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Milliler, sahasındaki tek galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde 3-2'lik skorla elde etti.