Türkiye'den yeni başlangıç: Milliler Belçika karşısında! Yalçın'dan orta saha sürprizi
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta henüz puan alamayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. Cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz mücadelede forma giyebilecek. İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler...
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A MİLLİ TAKIM TARİHİNDE 659. MAÇ
Türkiye, Belçika karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki 659. müsabakaya çıkacak.
103 yıllık tarihinde 658 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 247 mağlubiyet yaşadı. Milli takım, rakip fileleri 908 kez havalandırırken kalesinde 943 gol gördü.
Bugüne kadar 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşılaşan Türkiye, 658 müsabakanın 369'unu resmi, 289'unu ise özel maç statüsünde oynadı.
TÜRKİYE İLE BELÇİKA 13. KEZ KARŞILAŞACAK
A Milli Futbol Takımı ile Belçika, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Türkiye 3, Belçika ise 4 galibiyet elde etti. Diğer 5 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 17 gol kaydederken, Belçika 21 kez fileleri havalandırdı.
Türkiye, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini ekim ayında deplasmanda oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 3-0'lık skorla yaşadı.
İki takım Türkiye'de ise daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Milliler, sahasındaki tek galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde 3-2'lik skorla elde etti.
BELÇİKA 6 PUAN TOPLADI
Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika, grupta Türkiye'yi 3-0, İtalya'yı ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Belçika, Fransa ile oynadığı iki karşılaşmadan ise 1-0 ve 4-1'lik yenilgilerle ayrıldı.
BELÇİKA'DA ROMELU LUKAKU ŞOKU
Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek.
Belçika Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki golcünün tedavisine ülkesinde devam edeceğini ve yerine yeni bir oyuncunun kadroya dahil edilmeyeceğini bildirdi. Lukaku'nun sağlık durumunun 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirileceği açıklandı.
ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKTI
Milli takımın aday kadrosuna davet edilen Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcunun Belçika ve Fransa karşılaşmalarında oynamasının uygun görülmediğini ve tedavisine kulübünde devam edeceğini açıkladı.
ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNÜYOR
Belçika maçı öncesinde A Milli Takım'da iki önemli isim yeniden forma giyebilecek. Kart cezalarını tamamlayan Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek.
İtalya karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika maçında görev yapamayacak.
MİLLİLER İLK PUANLARIN PEŞİNDE
UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Belçika karşısında hem ilk puanlarını almak hem de yenilgi serisini sonlandırmak istiyor.
Ay-yıldızlı ekip, grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve ikinci İtalya maçında 3-1 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son karşılaşmasını 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.
SERGEN YALÇIN İLK KEZ SAHAYA ÇIKIYOR
Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın, yeni görevindeki ilk sınavını Belçika karşısında verecek.
22 Ekim'de 4 yıllık sözleşme imzalayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, milli takım tarihinin 48. teknik direktörü oldu.
BELÇİKA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Belçika'nın Türkiye karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Millilerin Belçika karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Uğurcan, Ferdi, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Barış, Enes.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlediği 25 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.
Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın.
MAÇA İSVİÇRELİ HAKEM
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenirken, dördüncü hakem Mirel Turkes olacak.
MİLLİLER BELÇİKA KARŞISINDA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nun beşinci haftasında Belçika ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.