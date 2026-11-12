Avrupa online alışverişte kuralları sertleştiriyor: Tüketiciyi yanıltanlara cironun yüzde 6’sı ceza! Gizli aboneliğe son
Avrupa Birliği Komisyonu, dijital mecralarda alışveriş yapan tüketicilerin haklarını teminat altına almak ve yanıltıcı ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla yeni yasa teklifini sundu. Hazırlanan düzenleme, tüketici haklarını ihlal eden yıllık cirolarının yüzde 6’sına kadar idari para cezası kesilmesini öngörüyor. Teklifle internet alışverişlerindeki sahte stok uyarıları, gizli abonelik yenilemeleri ve çocukları hedef alan kumar benzeri oyun içi harcamaların tamamen yasaklanması hedefleniyor. Fiyatlandırma şeffaflığını merkeze alan tasarı, konser biletlerindeki dinamik fiyatlardan oyun içi sanal para birimlerine kadar pek çok alanda tüketicilere doğrudan bilgi verilmesini şart koşuyor. Düzenleme, AB dışındaki şirketlere de temsilci bulundurma zorunluluğu getirirken, dijital aboneliklerin kolayca iptal edilmesinden müşteri hizmetlerinde gerçek insanla iletişim kurulabilmesine kadar geniş yelpazede yenilikler barındırıyor. Tasarıdaki bazı maddeler Türkiye'deki tedbirlerle benzerlikler içeriyor.
İnternet ortamında ürün incelerken "tükenmek üzere" uyarısıyla acele ettiren, ücretsiz deneme süresi bittiğinde bilgilendirme olmaksızın abonelikleri yenileyen online platformlara geniş kapsamlı önleyici tedbir geliyor.
ADINA 'DİJİTAL ADALET' DEDİLER
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital platformlarda tüketicileri yanıltan uygulamaların önüne geçmek ve tüketici haklarını ihlal eden şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırladığı yeni düzenleme teklifini duyurdu.
AB Komisyonu, dijital ortamda koruma ağını güçlendirmeyi hedefleyen Dijital Adalet Yasası ve Tüketicinin Korunması İşbirliği Tüzüğü güncellemelerine ilişkin resmi taslağı kamuoyuyla paylaştı.
Düzenleme doğrultusunda, dijital pazarlardan alışveriş yapan tüketicilerin fiziki mağazalardaki standartlarla aynı seviyede korunması amaçlandı.
MANİPÜLE EDEMEYECEKLER
Çalışmayla internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde kişileri yanıltan, istemedikleri ürün ve hizmetleri satın almaya yönlendiren manipülatif satış teknikleri yasak kapsamına alındı.
Stokların tükenmek üzere olduğuna dair gerçeği yansıtmayan uyarıların verilmesi engellenerek tüketiciler üzerindeki psikolojik baskıların önüne geçilmesi kararlaştırıldı.
KAÇ TOKENİN KAÇ EURO OLDUĞU NET YAZILACAK
Yeni tasarıyla birlikte internet alışverişlerindeki fiyat politikaları şeffaf yapıya kavuşturulacak.
Özellikle dijital oyunlarda tercih edilen sanal para birimleriyle yapılan işlemlerde ürünlerin gerçek bedelleri açık şekilde gösterilecek.
Konser ve spor etkinlikleri gibi organizasyonlardaki değişken fiyatlandırma sistemlerinde şeffaflık zaruri kılınacak.
Sanal sıralarda bekleyen kullanıcılara güncel fiyatlar ve uygulanabilecek en yüksek tutarlar sunulacak.
ÖRTÜLÜ KUMAR ARTIK YOK
Dijital ortamlarda kullanıcıları aşırı harcamaya sevk eden veya bağımlılık oluşturan tasarımsal özelliklerin kapatılmasına imkan sağlanacak.
Çocukları hedef alan, ödeme karşılığı avantaj sunarak ilerleme vaat eden kumar benzeri oyun içi satın alma mekanizmaları yasaklanacak.
FENOMENLERE TÜRKİYE MODELİ
Sosyal medya platformlarında içerik üreten fenomenlerin ücret karşılığında tanıttığı ürün ve hizmetlerin reklam niteliğinde olduğunu açıkça belirtmesi şart koşulacak. Benzer düzenleme Türkiye'de yürürlükte.
Hassas kişisel verilerden faydalanılarak çocuklara yönelik yürütülen haksız şahsileştirilmiş reklamcılık ve fiyatlandırma uygulamalarına sınırlamalar getirilecek.
İPTALLER BASİTLEŞECEK
Dijital hizmet aboneliklerinin iptal süreçleri son derece basit hale getirilecek. Benzer uygulama Türkiye'de de yürürlükte ve e-Devlet üzerinden tek tıkla abonmanlık iptalleri gerçekleştirilebiliyor.
Tüketicilerin onay vermediği otomatik yenilemeler ve ücretsiz deneme sürelerinin bitiminde kendiliğinden başlayan paralı üyelik sorunları çözüme kavuşturulacak.
YAPAY ZEKALI MÜŞTERİ HİZMETLERİNE SINIR
Müşteri hizmetleri birimlerinde kullanıcıların yapay zeka sistemleri yerine gerçek insan temsilcilerle iletişim kurma hakkı güvenceye alınacak.
YILLIK CİRO ÜZERİNDEN CEZA
Tüketici haklarının yaygın biçimde ihlal edildiği durumlarda AB Komisyonu bünyesine doğrudan soruşturma yürütme ve idari para cezası kesme yetkisi verilecek.
Kuralları ihlal eden şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar yaptırım uygulanabilecek.
AB dışındaki firmaların soruşturma süreçlerinde yetkili mercilerle koordinasyon sağlaması amacıyla Avrupa Birliği sınırları içinde yasal temsilci ataması mecburi kılınacak.
ÇİFTE ONAY BEKLİYOR
Hazırlanan kanuni çerçevenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından müzakere edilerek onaylanması gerekiyor.
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