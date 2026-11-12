ADINA 'DİJİTAL ADALET' DEDİLER

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital platformlarda tüketicileri yanıltan uygulamaların önüne geçmek ve tüketici haklarını ihlal eden şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırladığı yeni düzenleme teklifini duyurdu.

AB Komisyonu, dijital ortamda koruma ağını güçlendirmeyi hedefleyen Dijital Adalet Yasası ve Tüketicinin Korunması İşbirliği Tüzüğü güncellemelerine ilişkin resmi taslağı kamuoyuyla paylaştı.

Düzenleme doğrultusunda, dijital pazarlardan alışveriş yapan tüketicilerin fiziki mağazalardaki standartlarla aynı seviyede korunması amaçlandı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı düzenleme paketi, internet alışverişlerinde tüketicileri manipüle eden yanıltıcı satış tekniklerine ve gizli abonelik yenilemelerine karşı sert tedbirler getiriyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi ve Depo Photos'tan alınmıştır)