Bakan Bayraktar sosyal medyadan paylaştı. (Foto: Sosyal medya)



15 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM



Anlaşmanın Türkiye'de yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngördüğünü belirten Bayraktar, iş birliğinin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7.000 megavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4.000 megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz."



RÜZGAR TÜRBİNİ EKİPMANLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK



Bayraktar, teknoloji transferi ve yerli üretimin de iş birliğinin önemli başlıkları arasında yer aldığını ifade ederek, "Söz konusu iş birliği sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgar türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak." dedi.