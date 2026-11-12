COP31'de Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! 15 milyar dolarlık yatırım: Türkiye'de üretilecek
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile Çin arasında enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık mutabakata imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali ile 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Teknoloji transferinin de yer aldığı iş birliği kapsamında rüzgar türbini ekipmanlarının Türkiye'de üretilmesi planlanıyor.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), Türkiye'nin enerji alanındaki uluslararası iş birliklerine sahne olmaya devam ediyor.
ÇİN İLE İMZALAR ATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile "Yenilenebilir Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirdi.
15 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM
Anlaşmanın Türkiye'de yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngördüğünü belirten Bayraktar, iş birliğinin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7.000 megavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4.000 megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz."
RÜZGAR TÜRBİNİ EKİPMANLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK
Bayraktar, teknoloji transferi ve yerli üretimin de iş birliğinin önemli başlıkları arasında yer aldığını ifade ederek, "Söz konusu iş birliği sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgar türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak." dedi.
MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONUNA GÜÇLÜ KATKI
Anlaşmanın Türkiye'nin uzun vadeli 2040 enerji hedefleri açısından taşıdığı öneme de dikkat çeken Bakan Bayraktar, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
"Milli Enerji 2040 vizyonumuz doğrultusunda, enerji arz güvenliğimizi tahkim edecek ve yeşil dönüşümümüzü hızlandıracak bu tarihi imzanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."