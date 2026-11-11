Devrim Özkan'dan 2,5 milyon dolarlık Dubai iddiasına sert yanıt

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren 28 yaşındaki Devrim Özkan, bu kez hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla magazin gündemine geldi.

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, ünlü oyuncunun kendisiyle bir saat yemek yemek isteyen Arap şeyhinden 2 milyon 500 bin dolarlık teklif aldığı ve bu teklifi kabul ederek Dubai'ye gittiği ileri sürüldü.

Kısa sürede gündem olan iddialar üzerine Özkan'ın menajerlik ajansından açıklama geldi.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN YALANLAMA GELDİ

Devrim Özkan'ın menajerlik ajansı, oyuncunun Dubai'ye gidiş nedenini açıklayarak sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz."

Açıklamanın devamında ise şu sözler kullanıldı:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini ve basın mensuplarının haberlerinde gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."

DEVRİM ÖZKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Menajerlik şirketinin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından yayımlayan Devrim Özkan, iddiaları ortaya atanlara sert sözlerle karşılık verdi. Hakkında yapılan paylaşımların ekran görüntülerini topladığını belirten oyuncu, avukatıyla birlikte hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de şunu ekliyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde avukatımla birlikte elimizdeki 100 küsür ekran fotoğrafıyla birlikte adaletin karşısında hesaplaşırız, öpüyorum, iftira atmaya devam edin lütfen."

YENİ AŞKINI DA DUYURMUŞTU

Öte yandan Devrim Özkan, geçtiğimiz dönemde özel hayatındaki gelişmeyle de gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile yeni bir aşka yelken açtığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

İlişkisini gözler önüne seren Özkan, bu kez hakkında yayılan iddialara verdiği sert yanıtla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.