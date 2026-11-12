Trump'tan İran açıklaması! ABD yeniden saldıracak mı? Vance'e dikkat çeken talimat
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile herhangi bir anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını belirterek ülkesinin Tahran karşısında güçlü bir ekonomik ve jeopolitik üstünlüğe sahip olduğunu vurguladı. İran'ın yüzlerce milyar dolar değerindeki varlıklarının ellerinde olduğunu ve stratejik boğazların kontrolünün kendilerinde bulunduğunu söyleyen Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratlar konusunda talimat verdiğini söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
"İRAN İLE ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK"
İran ile anlaşma yapmanın gerekli olmadığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Vance'e tüm dikkatini Demokratların yolsuzluğuna ver dedim. İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Paraları bizde, hem de yüzlerce milyar dolar. Ve Boğazları da bizde!"
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya