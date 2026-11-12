ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

"İRAN İLE ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

İran ile anlaşma yapmanın gerekli olmadığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Vance'e tüm dikkatini Demokratların yolsuzluğuna ver dedim. İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Paraları bizde, hem de yüzlerce milyar dolar. Ve Boğazları da bizde!"

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