Komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından teklifin TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor. Enerji düzenlemelerinin, AYM'nin belirlediği 10 Aralık 2026 tarihinden önce yürürlüğe girmesi amaçlanıyor. Ancak GSS borçlarının silinmesi de dahil olmak üzere düzenlemelerin uygulanabilmesi için kanun teklifinin Meclis'te kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.

TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifin yasama sürecinde ilk olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınması planlanıyor.

Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalar

Er ve erbaşlar ile askerî okul öğrencileri

İşverenler ve kendi adına çalışanlar

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar

GSS kapsamında yalnızca çalışanlar değil, belirli şartları taşıyan farklı gruplar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bulunuyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan sosyal güvenlik sistemidir. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların da sağlık hizmetlerine erişimini amaçlayan sistem, 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirildi.

GSS PRİM BORCU NEDEN BİRİKİYOR?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar, GSS kapsamına alınarak prim ödemekle yükümlü olabiliyor. İşten ayrılan ve başka bir sağlık güvencesinden yararlanma hakkı bulunmayan kişiler de şartlara göre otomatik olarak GSS kapsamına geçebiliyor.

Gelir testi yaptırılmaması veya prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda borç birikebiliyor. Ödenmeyen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı da ekleniyor.

GSS borçları, zamanında ödenmediğinde SGK tarafından tahsilat işlemlerine konu olabiliyor. Bu nedenle borç tutarının ve kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanma durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.