4 milyar TL'lik GSS borçlarına af geliyor! 1 milyon kişiyi ilgilendiren torba yasa Meclis'te
AK Parti'nin hazırladığı 15 maddelik torba kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunuluyor. Yaklaşık 1 milyon vatandaşın 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören düzenlemede, enerji sektörüne yönelik yeni hükümler de bulunuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ayrıntılarını saat 15.00'te açıklayacak.
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 15 maddelik torba kanun teklifinde sona gelindi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan teklif, sosyal güvenlik ve enerji piyasasını ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor.
Düzenlemenin en önemli başlıklarından birini, yaklaşık 1 milyon kişinin geçmiş dönemlerden kalan GSS prim borçlarının silinmesi oluşturuyor. Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı enerji mevzuatı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi de teklif kapsamında yer alıyor.
ABDULLAH GÜLER SAAT 15.00'TE AÇIKLAYACAK
15 maddelik kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler saat 15.00'te düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklama yapacak. Böylece teklifin maddeleri ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak.
1 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK
Torba yasanın milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal güvenlik ayağında, geçmiş dönemlere ait ödenmemiş GSS primleri bulunuyor.
Hazırlanan düzenlemeyle 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanması beklenen uygulama kapsamında, söz konusu borçların yanı sıra bunlara bağlı gecikme cezası ve zamların da tasfiye edilmesi planlanıyor.
Düzenlemede SGK alacakları için uygulanan 10 yıllık zaman aşımı süresi esas alınıyor. Böylece tahsilatı güçleşen eski borçların vatandaşların üzerindeki mali yükünün kaldırılması hedefleniyor.
ENERJİ MEVZUATINDA AYM KARARI SONRASI DEĞİŞİKLİK
Torba kanun teklifinin bir diğer önemli başlığını enerji sektörüne yönelik düzenlemeler oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi, doğal gaz piyasası ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bazı kanun hükümlerini iptal etmişti.
AYM'nin 10 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla, yürütmeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) temel ilke ve esaslar yeterince belirlenmeden geniş takdir yetkisi tanıyan bazı hükümler Anayasa'ya aykırı bulunmuştu.
İptal kararının yürürlüğe girmesi için 10 Aralık 2026'ya kadar süre tanınmıştı. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte enerji mevzuatındaki hukuki boşluğun önüne geçilmesi amacıyla yeni düzenleme hazırlanıyor.
Teklif kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin işletilmesi, kapasite artırımı ve tesislerin başka bölgelere taşınmasına ilişkin istisnaların kanuni çerçevesinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Böylece enerji piyasasındaki uygulamaların temel ilke ve esaslarının doğrudan kanunla düzenlenmesi hedefleniyor.
TORBA YASA ÖNCE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifin yasama sürecinde ilk olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınması planlanıyor.
Komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından teklifin TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor. Enerji düzenlemelerinin, AYM'nin belirlediği 10 Aralık 2026 tarihinden önce yürürlüğe girmesi amaçlanıyor. Ancak GSS borçlarının silinmesi de dahil olmak üzere düzenlemelerin uygulanabilmesi için kanun teklifinin Meclis'te kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.
GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan sosyal güvenlik sistemidir. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların da sağlık hizmetlerine erişimini amaçlayan sistem, 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirildi.
GSS kapsamında yalnızca çalışanlar değil, belirli şartları taşıyan farklı gruplar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bulunuyor.
GSS PRİM BORCU NEDEN BİRİKİYOR?
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar, GSS kapsamına alınarak prim ödemekle yükümlü olabiliyor. İşten ayrılan ve başka bir sağlık güvencesinden yararlanma hakkı bulunmayan kişiler de şartlara göre otomatik olarak GSS kapsamına geçebiliyor.
Gelir testi yaptırılmaması veya prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda borç birikebiliyor. Ödenmeyen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı da ekleniyor.
GSS borçları, zamanında ödenmediğinde SGK tarafından tahsilat işlemlerine konu olabiliyor. Bu nedenle borç tutarının ve kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanma durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.
GELİR TESTİ NEDİR, KİMLER YAPTIRMALI?
Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin aile içindeki gelir durumuna göre GSS primini ödeme gücünün belirlenmesi amacıyla yapılıyor.
Gelir testi sonucunda hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Belirlenen sınırın üzerinde geliri bulunan vatandaşlar ise primlerini kendileri ödüyor.
Gelir testi başvuruları, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Başvuru sonucuna e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen bildirim aracılığıyla ulaşılabiliyor.
2026 YILI GSS PRİMİ NE KADAR?
Gelir testi sonucunda prim ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşların ödemesi gereken GSS tutarı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
2026 yılı için aylık GSS primi 1.981,80 TL olarak uygulanıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalanların primleri ise devlet tarafından karşılanıyor.
GSS PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?
GSS prim borcu bulunan vatandaşlar, ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kullanılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor.
ÖNCEKİ YILLARDA GSS BORÇLARI İÇİN DE DÜZENLEME YAPILDI
GSS prim borçlarının silinmesine yönelik geçmiş yıllarda da çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda belirli dönemlere ait ödenmemiş primler ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamların tahsilinden vazgeçildi.
2025 yılında yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki döneme ait ödenmemiş GSS primleri ve bunların gecikme cezası ile zamları silinmişti. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin 3,2 milyar liralık borcu tasfiye edilmişti.
2026'DA 1 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK
2026 yılında hazırlanması planlanan yeni düzenlemeyle bu kez 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesi hedefleniyor.
Yaklaşık 1 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemenin, gecikme cezası ve gecikme zamlarını da kapsaması öngörülüyor. Borçların toplam tutarının ise 4 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
Teklifin TBMM'de kabul edilip yasalaşması halinde belirtilen döneme ait borçlar için tahsilattan vazgeçilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişinin eski dönemlerden kalan GSS prim borcu ortadan kalkacak.