Fransa’nın Ankara’ya mektubu Atina’yı karıştırdı! Muhalefetten Fransa’ya mı muhtacız? tepkisi
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izinsiz araştırma girişimine karşı yaptığı uyarı ve ardından yayımladığı NAVTEX, Yunanistan’da siyasi gerilimi yükseltti. Fransız gemisinin çalışmalarının Türk makamlarının muvafakatiyle yürütüleceğinin duyurulması üzerine muhalefet, Paris’in Ankara’yla temaslarının içeriğini sordu. PASOK’tan “Her projede Fransa’ya mı ihtiyaç duyacağız?” çıkışı geldi.
Doğu Akdeniz'de planlanan elektrik bağlantısı projesi, Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını korumak üzere attığı adımların ardından Yunanistan'da siyasi hesaplaşmaya dönüştü. Ankara'nın izinsiz araştırmaya itirazı, Fransa'yla yürütülen diplomatik temaslar ve Türk makamlarının muvafakatini kayda geçiren NAVTEX, Atina'da hükümet ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.
Yunan hükümeti Türkiye'den izin alınmadığını savunurken muhalefet, Fransa'nın Ankara'ya ilettiği diplomatik yazının açıklanmasını istedi. Paris'in temaslarının yalnızca bilgilendirme mi yoksa izin talebi mi olduğu sorusu tartışmanın merkezine yerleşti.
ANKARA İZİNSİZ ARAŞTIRMAYA KARŞI DEVREYE GİRDİ
Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım tarihli açıklamasında Fransız bayraklı bir geminin, Türkiye'nin dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığında izinsiz bilimsel araştırma yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan yetkisiz seyir duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiğini bildirdi. Araştırmanın Türk kıta sahanlığında kalan bölümü için Ankara'nın muvafakatinin gerektiği, açıklamanın yapıldığı tarihte ise sürecin henüz tamamlanmadığı belirtildi.
Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma kararlılığını vurgularken bölgede diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımını sürdüreceğini de açıkladı.
FRANSIZ GEMİSİNİN GÜZERGAHINA MUVAFAKAT KAYDI
Diplomatik temasların ardından yayımlanan 1127/26 numaralı Türk NAVTEX'inde, Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin araştırmalarını Türk makamlarıyla koordine edilen ve onay verilen hatlarda yürüteceği bildirildi.
Duyuruda Türkiye'nin NAVTEX hizmet alanına ve BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına atıf yapıldı. Ankara böylece araştırma faaliyetlerinin kendi yetki alanında kalan bölümüne ilişkin tutumunu denizcilik duyurusuyla kayda geçirdi.
27 Ekim'den bu yana Girit'teki Kandiye Limanı'nda bekleyen gemi, NAVTEX'in yayımlandığı 10 Kasım akşamı test amacıyla limandan ayrıldı.
"MUVAFAKAT" İFADESİ HÜKÜMETE BASKIYI ARTIRDI
Türk NAVTEX'indeki muvafakat vurgusu, Yunan muhalefetinin eleştirilerini sertleştirdi.
PASOK lideri Nikos Andrulakis, Türkiye'nin bilgilendirilmesine gerek olmadığını savundu. SYRIZA milletvekili Hristos Yannulis ise Fransa'nın Ankara'yla yazışmasının sıradan bir işlem sayılamayacağını belirterek Yunan hükümetinin bu diplomatik adımdan haberdar olup olmadığını sorguladı.
SYRIZA temsilcisi Theofilos Ksanthopulos da hükümetin kendinden emin açıklamalarına karşı Türkiye–Libya deniz yetki anlaşması dönemini hatırlattı. Ankara'nın muvafakat verildiğini duyurmasının Atina açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
"BAŞKA BİR PROJEDE DE FRANSA'YA MI İHTİYAÇ DUYACAĞIZ?"
PASOK Sözcüsü Kostas Tsoukalas, hükümetin kamuoyunun sorularına yanıt vermediğini, dış politika tercihlerine itiraz edenlerin ise ülkeyi zayıflatmakla suçlandığını savundu.
Fransa'nın süreçteki rolünü sorgulayan Tsoukalas, "Yarın başka bir projemiz olursa, ilerlemek için Fransa'ya da ihtiyacımız olacak mı?" diye sordu.
Bu çıkışla birlikte araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin tartışma, Yunan hükümetinin Paris'in desteğine hangi koşullarda başvurduğu sorusuna taşındı.
MUHALEFETTEN "GİZLİ DİPLOMASİ" SUÇLAMASI
Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği diplomatik yazının açıklanması talebi diğer muhalefet partilerinden de geldi.
KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Limni'de yaptığı konuşmada hükümetin kaçamak açıklamaları bırakmasını ve yazışmanın içeriğini kamuoyuyla paylaşmasını istedi.
SYRIZA'dan Rena Duru, çelişkili açıklamalar yerine güvenilir bilgi verilmesi gerektiğini belirterek siyasi liderler konseyinin derhal toplanması çağrısında bulundu.
Özgürlük Seyri partisinin parlamento temsilcisi Aleksandros Kazamias, gayriresmî anlaşmalar ve gizli diplomasi eleştirisini dile getirdi. Niki lideri Dimitris Natsios ise Yunanistan'ın aşağılayıcı bir sonuçla karşı karşıya kalabileceği endişesini ifade etti.
ELAS Sözcüsü Theoni Kufonikolaku, uzun süredir askıda bulunan projeyle ilgili Türkiye'yle yapılan temasların yalnızca bilgilendirme olarak sunulmasına itiraz etti. Yunan Çözümü lideri Kiryakos Velopulos da dışişleri bakanının bilgilendirme toplantısına katılacağını açıkladı.
ATİNA'DAN "İZİN ALMADIK" AÇIKLAMASI
Yunan hükümeti, araştırma gemisinin yalnızca Yunanistan ve GKRY'nin izinleriyle faaliyet gösterdiğini savundu.
Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, muhalefeti dış politika konularında aşırı ve gerekçesiz acelecilikle suçladı. Siyasi partiler arasında vatanseverlik yarışı yapılmasına karşı olduğunu belirten Marinakis, bazı çevrelerin dış politika üzerinden tartışma çıkararak siyasi varlıklarını sürdürmeye çalıştığını ileri sürdü.
Atina ve Lefkoşa da karşı NAVTEX yayımlayarak Türkiye'nin duyurusunu geçersiz saydıklarını açıkladı. Tarafların karşılıklı bildirimleri, araştırma bölgesindeki yetkiye ilişkin anlaşmazlığı yeniden ortaya koydu.
FRANSIZ GEMİSİ KAŞOT'UN GÜNEYİNDE
Abeille Marengo'nun Girit'ten ayrılmasının ardından Kaşot'un güneyindeki bölgeye ulaştığı bildirildi. Geminin önce ekipman kalibrasyonu yapması, ardından araştırmalara geçmesi planlandı.
Yunan tarafı, programın Atina ve Lefkoşa'nın duyurduğu koordinatlar doğrultusunda sürdüğünü savundu. Atina'nın sahadaki gelişmeleri yakından izlediği, diplomatik kanalları açık tuttuğu ve operasyonel hazırlığını koruduğu aktarıldı.
GÖZLER PARİS–ANKARA TEMASLARININ AYRINTILARINDA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in 14 Kasım Cumartesi günü siyasi liderleri bilgilendirmesi bekleniyor. Toplantıda Fransa'nın Ankara'ya ilettiği diplomatik yazının da paylaşılması öngörülüyor.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Konstantinos Filis, Fransa'nın bilgilendirme yapmasıyla izin istemesinin farklı anlamlar taşıdığını belirtti. Paris'in izin talep etmiş olması halinde bunun Atina'yla varılan anlaşma açısından sorun oluşturacağını savundu.
Geminin hareketindeki gecikmenin de Atina, Ankara ve Paris arasında olası gerilimi önlemek amacıyla yürütülen diplomatik temaslardan kaynaklandığı değerlendirmesi yapıldı.