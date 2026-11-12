Fransa’nın Ankara’ya mektubu Atina’yı karıştırdı! Muhalefetten Fransa’ya mı muhtacız? tepkisi

Bu çıkışla birlikte araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin tartışma, Yunan hükümetinin Paris'in desteğine hangi koşullarda başvurduğu sorusuna taşındı.

Fransa'nın süreçteki rolünü sorgulayan Tsoukalas, "Yarın başka bir projemiz olursa, ilerlemek için Fransa'ya da ihtiyacımız olacak mı?" diye sordu.

Yunan muhalefeti hükümete yüklendi: İtiraz edenleri ülkeyi zayıflatmakla suçluyorsunuz! (Foto: AA)

MUHALEFETTEN "GİZLİ DİPLOMASİ" SUÇLAMASI

Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği diplomatik yazının açıklanması talebi diğer muhalefet partilerinden de geldi.

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Limni'de yaptığı konuşmada hükümetin kaçamak açıklamaları bırakmasını ve yazışmanın içeriğini kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

SYRIZA'dan Rena Duru, çelişkili açıklamalar yerine güvenilir bilgi verilmesi gerektiğini belirterek siyasi liderler konseyinin derhal toplanması çağrısında bulundu.

Özgürlük Seyri partisinin parlamento temsilcisi Aleksandros Kazamias, gayriresmî anlaşmalar ve gizli diplomasi eleştirisini dile getirdi. Niki lideri Dimitris Natsios ise Yunanistan'ın aşağılayıcı bir sonuçla karşı karşıya kalabileceği endişesini ifade etti.

ELAS Sözcüsü Theoni Kufonikolaku, uzun süredir askıda bulunan projeyle ilgili Türkiye'yle yapılan temasların yalnızca bilgilendirme olarak sunulmasına itiraz etti. Yunan Çözümü lideri Kiryakos Velopulos da dışişleri bakanının bilgilendirme toplantısına katılacağını açıkladı.

ATİNA'DAN "İZİN ALMADIK" AÇIKLAMASI

Yunan hükümeti, araştırma gemisinin yalnızca Yunanistan ve GKRY'nin izinleriyle faaliyet gösterdiğini savundu.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, muhalefeti dış politika konularında aşırı ve gerekçesiz acelecilikle suçladı. Siyasi partiler arasında vatanseverlik yarışı yapılmasına karşı olduğunu belirten Marinakis, bazı çevrelerin dış politika üzerinden tartışma çıkararak siyasi varlıklarını sürdürmeye çalıştığını ileri sürdü.

Atina ve Lefkoşa da karşı NAVTEX yayımlayarak Türkiye'nin duyurusunu geçersiz saydıklarını açıkladı. Tarafların karşılıklı bildirimleri, araştırma bölgesindeki yetkiye ilişkin anlaşmazlığı yeniden ortaya koydu.