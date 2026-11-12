Enflasyon tahmini açıklandı memurun zam hesabı değişti! Yüzde 7,91 artışla kim ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Temmuz-ekim enflasyonuyla yüzde 6,27'ye ulaşan zam hesabı, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e güncellemesiyle yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş hesabı yeniden şekillendi. Tahminin gerçekleşmesi halinde ocak artışı yüzde 7,91'e ulaşacak. Buna göre en düşük memur maaşı 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 21 liraya yükselebilecek.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammına kilitlendi. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için ipuçları peş peşe geldi.
GERİYE 2 VERİ DAHA KALDI
Geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz-ekim enflasyonu yüzde 8.29 çıkarken, buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark oluştu. Bu fark ile ocak zammı yüzde 6,27'ye ulaştı. Geriye 2 veri daha kaldı.
MERKEZ TAHMİNİ GÜNCELLEDİ
Kasım ve aralık enflasyonu merakla beklenirken, Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi.
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 olarak çıkacak.
MEMURA YÜDE 2.78 ENFLASYON FARKI
Bu durumda memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkı verilecek. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.
Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 7,91 olursa 75 bin 779 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 7,91 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.