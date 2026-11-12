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Enflasyon tahmini açıklandı memurun zam hesabı değişti! Yüzde 7,91 artışla kim ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Temmuz-ekim enflasyonuyla yüzde 6,27'ye ulaşan zam hesabı, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e güncellemesiyle yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş hesabı yeniden şekillendi. Tahminin gerçekleşmesi halinde ocak artışı yüzde 7,91'e ulaşacak. Buna göre en düşük memur maaşı 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 21 liraya yükselebilecek.

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Enflasyon tahmini açıklandı memurun zam hesabı değişti! Yüzde 7,91 artışla kim ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammına kilitlendi. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için ipuçları peş peşe geldi.

TAVKİM memur ve emekli maaşlarını hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)TAVKİM memur ve emekli maaşlarını hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GERİYE 2 VERİ DAHA KALDI

Geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz-ekim enflasyonu yüzde 8.29 çıkarken, buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark oluştu. Bu fark ile ocak zammı yüzde 6,27'ye ulaştı. Geriye 2 veri daha kaldı.

Memurun zam hesabı değişti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurun zam hesabı değişti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MERKEZ TAHMİNİ GÜNCELLEDİ

Kasım ve aralık enflasyonu merakla beklenirken, Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi.

TAKVİM, enflasyon tahminine göre zamlı maaşları hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)TAKVİM, enflasyon tahminine göre zamlı maaşları hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 olarak çıkacak.

Polis memurlarının maaşı Ocak 2027'de zamlanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Polis memurlarının maaşı Ocak 2027'de zamlanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEMURA YÜDE 2.78 ENFLASYON FARKI

Bu durumda memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkı verilecek. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.

Memurların maaşı Ocak 2027'de zamlanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurların maaşı Ocak 2027'de zamlanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 7,91 olursa 75 bin 779 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 7,91 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.

MEMUR MAAŞLARI
MEVCUT
% 7.91 ZAMLI
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110
115.582
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070
78.850
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.456
Öğretmen 1/4
83.254
89.839
Başkomiser 3/1
101.242
109.250
Polis memuru 8/1
92.618
99.944
Uzman doktor 1/4
170.730
184.235
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845
91.556
Mühendis 1/4
109.185
117.822
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
81.879
Profesör 1/4
153.208
165.327
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
110.909
Vaiz 1/4
86.983
93.863
Avukat 1/4
102.135
110.214
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
MEVCUT
% 7.91 ZAMLI
Müsteşar 1/1
112.140
121.010
Genel müdür 1/1
99.377
107.237
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
42.820
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.790
Öğretmen 1/4
46.908
50.618
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
71.062
Başkomiser 1/4
47.877
51.664
Polis memuru 1/4
47.093
50.818
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.618
Mühendis 1/4
47.693
51.466
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.684
Pratisyen hekim 1/4
68.691
74.124
Profesör 1/4
80.490
86.857
İmam-hatip
46.908
50.618
Avukat 1/4
46.908
50.618

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