Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 olarak çıkacak.

Polis memurlarının maaşı Ocak 2027'de zamlanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) MEMURA YÜDE 2.78 ENFLASYON FARKI Bu durumda memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkı verilecek. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.

Memurların maaşı Ocak 2027'de zamlanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 7,91 olursa 75 bin 779 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 7,91 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT % 7.91 ZAMLI Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4 107.110 115.582 Memur (üniversite mez.) 9/1 73.070 78.850 Uzman öğretmen 1/4 92.166 99.456 Öğretmen 1/4 83.254 89.839 Başkomiser 3/1 101.242 109.250 Polis memuru 8/1 92.618 99.944 Uzman doktor 1/4 170.730 184.235 Hemşire (üniversite mez.) 5/1 84.845 91.556 Mühendis 1/4 109.185 117.822 Teknisyen (lise mez.) 11/1 75.877 81.879 Profesör 1/4 153.208 165.327 Araştırma görevlisi 7/1 102.779 110.909 Vaiz 1/4 86.983 93.863 Avukat 1/4 102.135 110.214

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT % 7.91 ZAMLI Müsteşar 1/1 112.140 121.010 Genel müdür 1/1 99.377 107.237 Şube müdürü (lisans) 1/4 39.681 42.820 Memur (lisans) 1/4 31.313 33.790 Öğretmen 1/4 46.908 50.618 Kaymakam 1. sınıf 1/4 65.853 71.062 Başkomiser 1/4 47.877 51.664 Polis memuru 1/4 47.093 50.818 Hemşire (Lisans) 1/4 46.908 50.618 Mühendis 1/4 47.693 51.466 Teknisyen (Lise) 1/4 33.995 36.684 Pratisyen hekim 1/4 68.691 74.124 Profesör 1/4 80.490 86.857 İmam-hatip 46.908 50.618 Avukat 1/4 46.908 50.618

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