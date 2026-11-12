Beyoğlu'nda sır olay: Halıya sarılı ceset bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın zemin katında halıya sarılmış halde, başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin apartmanda mı öldürüldüğü yoksa başka bir yerde öldürüldükten sonra mı buraya getirildiği araştırılıyor.
İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın zemin katında halıya sarılmış halde ceset bulundu.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın olay yerinden aktardığı bilgilere göre, Beyoğlu'ndaki bir apartmanın zemin katında halıya sarılı halde bulunan cesedin başından vurulduğu belirlendi. İhbarın ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri, incelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi için apartmanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri şeritleriyle çevrilen bölgeye sivillerin girişine izin verilmezken, bir savcının da olay yerinde bulunduğu bildirildi.
CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YER ARAŞTIRILIYOR
Cesedi bulunan şahsın bulunduğu yerde mi öldürüldüğü yoksa başka bir noktada öldürüldükten sonra mı apartmana getirildiği araştırılıyor.
Cansız bedenin kimliğinin henüz tespit edilemedi.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılması bekleniyor. Ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, adli incelemeler sonucunda belirlenecek.
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