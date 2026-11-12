İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın zemin katında halıya sarılmış halde ceset bulundu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın olay yerinden aktardığı bilgilere göre, Beyoğlu'ndaki bir apartmanın zemin katında halıya sarılı halde bulunan cesedin başından vurulduğu belirlendi. İhbarın ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu (Foto: DHA) SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, incelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi için apartmanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri şeritleriyle çevrilen bölgeye sivillerin girişine izin verilmezken, bir savcının da olay yerinde bulunduğu bildirildi. Beyoğlu'nda halıya sarılı ceset bulundu