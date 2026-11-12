Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu sonrası COP31'de Filistin'e büyük onur: Antalya'dan yükselen ses vicdanların sesi olsun

Bakan Kurum, Filistin Başbakanı Mustafa'yı ʺTürkiye her zaman Filistin'in yanındadırʺ diyerek anons etti (Foto: AA) Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın COP31'deki Gazze manifestosunu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de "dur" diyen ses olsun.

Filistin Başbakanı Mustafa, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ANADOLU SALONU'NDA FİLİSTİN İÇİN ALKIŞ



Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Muhammed Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE MANİFESTOSU: ARTIK DUR DİYELİM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin açılış toplantısında tarihi mesajlar verdi.



Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda ekolojik soykırım yaşandığını belirten Erdoğan, "Şunu burada açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım. İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz" dedi.



Başkan Erdoğan ʺGazze'de sadece soykırım değil aynı zamanda çevre-kıyım yaşanmıştırʺ dedi (Foto: AA)



Başkan Erdoğan, Antalya'dan hep birlikte, insanlığın ortak vicdanına tercüman olarak çağrı yapmak gerektiğinin altını çizerek, "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, bakın çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu tecrit politikası son bulmalı, bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir. Gelin, Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim. Adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım. Bu hafta yapacağımız istişarelerle bu konferansın uzlaşı ve somut ilerleme açısından güçlü bir örnek teşkil etmesini sağlayalım. Daha önemlisi, ekolojiyi ekonomiye feda eden tamahkar zihniyete artık dur diyelim." ifadelerini kullandı.

