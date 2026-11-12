Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var

Müslümanların hayat rehberi olan Kur'an-ı Azimüşşan'da sinsi, planlı ve maksatlı bir şekilde kötülük kurgulayan karanlık odaklara karşı ilahi bir uyarı var.



Bu kapsamda Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesi rehber niteliğinde.

Fâtır Suresi 10. ayet: Tuzaklar altüst olur



Allah'ın rızasına uygun davrananların Allah tarafından yüceltileceğini belirten ilahi kelam, sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için ise çetin bir azap olduğunu vurguluyor.