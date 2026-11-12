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Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var

Planlı ve maksatlı bir şekilde kötülük kurgulayan karanlık odaklar için 'ilahi' bir uyarı var. Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesinde tuzak kuranların tuzağının altüst olacağı şöyle bildiriliyor: Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur.

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Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var

Müslümanların hayat rehberi olan Kur'an-ı Azimüşşan'da sinsi, planlı ve maksatlı bir şekilde kötülük kurgulayan karanlık odaklara karşı ilahi bir uyarı var.

Bu kapsamda Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesi rehber niteliğinde.

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Allah'ın rızasına uygun davrananların Allah tarafından yüceltileceğini belirten ilahi kelam, sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için ise çetin bir azap olduğunu vurguluyor.

Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesinde tuzak kuranların tuzağının altüst olacağı bildiriliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesinde tuzak kuranların tuzağının altüst olacağı bildiriliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


"ÇETİN BİR AZAP VARDIR"

Fâtır Suresi'nin 10. ayeti şu şekilde:

Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir; rızâsına uygun iş ve davranışları da O yüceltir.

Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur.

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Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var-3 Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var-4 Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var-5
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