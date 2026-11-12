Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlara ilahi uyarı: Çetin bir azap var
Planlı ve maksatlı bir şekilde kötülük kurgulayan karanlık odaklar için 'ilahi' bir uyarı var. Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesinde tuzak kuranların tuzağının altüst olacağı şöyle bildiriliyor: Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur.
Müslümanların hayat rehberi olan Kur'an-ı Azimüşşan'da sinsi, planlı ve maksatlı bir şekilde kötülük kurgulayan karanlık odaklara karşı ilahi bir uyarı var.
Bu kapsamda Fâtır Suresi'nin 10. Ayet-i Kerimesi rehber niteliğinde.
Allah'ın rızasına uygun davrananların Allah tarafından yüceltileceğini belirten ilahi kelam, sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için ise çetin bir azap olduğunu vurguluyor.
"ÇETİN BİR AZAP VARDIR"
Fâtır Suresi'nin 10. ayeti şu şekilde:
Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir; rızâsına uygun iş ve davranışları da O yüceltir.
Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur.
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