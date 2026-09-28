Dolap kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Dolap Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları açıklandı. 311 bin 636 kişinin katıldığı çekiliş sonucuna göre DYSON Cyclone V10 Submarine™ ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürge için asil ve yedek talihli belli oldu.

Talihli Türü DYSON Cyclone V10 Submarine™ ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürge Asil Talihlisi Arzu Hasanova / Isparta Yedek Talihlisi Hakan Güner / Bursa

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 08.06.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-91706 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 311.636 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 13.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 28.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.