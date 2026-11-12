CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: CHP’li yöneticiden Kılıçdaroğlu için hançer uyarısı
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda adaylığına kesin gözüyle bakılırken, genel seçime kadar biri olağan, diğeri olağanüstü iki kurultay yapılabileceği konuşuluyor. CHP’li üst düzey bir yönetici, “Yeniden yakın ekibi tarafından sırtından hançerlenmemeli” sözleriyle uyarıda bulunarak Kılıçdaroğlu’na destek verdi.
CHP'de kurultay hesapları parti kulislerini hareketlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin beklentiler, iki kurultay senaryosu ve geçmişteki "hançer" tartışması yeniden gündeme geldi.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP'li üst düzey bir yönetici, 38. Olağan Kurultay sürecini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibine yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
CHP KULİSLERİNDE İKİ KURULTAY SENARYOSU
Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan kurultayda genel başkanlığa aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel seçime kadar biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultay yapılabileceği de konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarına ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmede delegelerin iradesine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?"
"YAKIN EKİBİ TARAFINDAN YENİDEN HANÇERLENMEMELİ"
Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li üst düzey bir yönetici, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti.
Olağan Kurultay'da yaşananları hatırlatan yönetici, "Daha önce sırtından hançerlenen birisi, yeniden yakın ekibi tarafından sırtından hançerlenmemeli" dedi.
Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yol arkadaşlarına yönelttiği vefa çağrısını da yeniden gündeme taşıdı.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN "HANÇER" AÇIKLAMALARI
Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir konuşmada yol arkadaşlarına şu sözlerle seslenmişti:
"Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın. Vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin."
Özgür Özel ise bu sözlere ilişkin değerlendirmesinde, "Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok. Hançerleyecek de kimse yok" ifadelerini kullanmıştı.
"DEVLETÇİ, MİLLİ VE KAMUCU BİR GENEL BAŞKANA İHTİYAÇ VAR"
Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan CHP'li yönetici, partinin ihtiyaç duyduğu liderlik anlayışına ilişkin de konuştu.
"Devletçi, milli ve kamucu bir genel başkana ihtiyaç var, o da Kemal Kılıçdaroğlu" değerlendirmesinde bulunan yönetici, Kılıçdaroğlu'nun partide birliği sağladığını savundu.
Aynı kaynak, Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle milletvekili grubuna huzur geldiğini öne sürerek "Kapsayıcı bir baba figürü geldi" ifadesini kullandı.
"BU KURULTAYDA SEÇİLMESİ GEREKİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun karşısına başka adayların çıkması ihtimalini de değerlendiren CHP'li yönetici, desteğini şu sözlerle sürdürdü:
"Bu coğrafya için Genel Başkan'ın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."
Yönetici, "Genel Başkanımızın bu kurultayda seçilmesi gerekiyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verilmesi çağrısında bulundu.