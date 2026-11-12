A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP'li üst düzey bir yönetici, 38. Olağan Kurultay sürecini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibine yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

CHP'de kurultay hesapları parti kulislerini hareketlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu 'nun adaylığına ilişkin beklentiler, iki kurultay senaryosu ve geçmişteki "hançer" tartışması yeniden gündeme geldi.

CHP’li yöneticiden Kılıçdaroğlu için “Yeniden hançerlenmemeli” uyarısı. (Foto: AA)

CHP KULİSLERİNDE İKİ KURULTAY SENARYOSU

Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan kurultayda genel başkanlığa aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel seçime kadar biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultay yapılabileceği de konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarına ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmede delegelerin iradesine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?"

"YAKIN EKİBİ TARAFINDAN YENİDEN HANÇERLENMEMELİ"

Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li üst düzey bir yönetici, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti.

Olağan Kurultay'da yaşananları hatırlatan yönetici, "Daha önce sırtından hançerlenen birisi, yeniden yakın ekibi tarafından sırtından hançerlenmemeli" dedi.

Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yol arkadaşlarına yönelttiği vefa çağrısını da yeniden gündeme taşıdı.