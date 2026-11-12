IKBY'deki "derin" bölünme senaryosu ve iki blok! MİT krize el attı... Talabani İran'la gizli görüşmeler mi yapıyor?
Terörsüz bölge hedefi Irak sahasında tıkır tıkır işlerken, IKBY'de Barzaniler ile Talabaniler karşı karşıya geldi. Bafel Talabani, hükümetten çekildiklerini ilan ederek Erbil'i "paralel hükümet" kurmakla tehdit etti. Süleymaniye-Erbil hattındaki zaman ayarlı krizde emperyal ve bölgesel güçlerin etkisi sorgulanırken, "Derin İngiltere"nin Kraliyet tetikçisi olarak nitelendirilen Chatham House'da bölünme senaryosu kaleme alındı. Öte yandan KDP, Talabani'nin İran'la gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. IKBY'deki "parçalanma" tartışmalarına mukabil Ankara da devreye girdi. COP31 kapsamında Antalya'da Barzani-MİT masası kuruldu.
Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi bölgeyi terörsüz hale getirmek. Bunun en somut yansımaları Suriye ve Irak'ta kayıtlara geçti.
PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG, Suriye ordusuna entegre oldu. Yıllardır terör işgali altında olan Suriye toprakları Şam'ın yönetimine geçti.
"TERÖRSÜZ BÖLGE" HEDEFİ VE IKBY'DEKİ PATLAK VEREN ZAMAN AYARLI KRİZ
Irak'ta da saha hareketlendi. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan PKK/KCK'ya ait barınma alanları ve mağaralar boşaltıldı. Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi.
Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti. Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu.
Terörsüz bölge hedefi sahada tıkır tıkır işlerken, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde zaman ayarlı bir şekilde KDP-KYB krizi patlak verdi.
TALABANİ'DEN BARZANİ'YE "PARALEL HÜKÜMET KURARIM" TEHDİDİ
Süleymaniye merkezli Talabanilerin KYB'si, Erbil merkezli Barzanilerin KDP'si ile kurulan hükümetten çekildiğini ilan etti. Karar, IKBY parlamentosunun iki yıl aradan sonra 4 Kasım'da toplanmasının ardından 5 Kasım 2026'da geldi. KYB, parlamento oturumuna katılmadığını ve alınan kararları tanımadığını açıkladı.
Talabani yönetimi ayrıca KDP'yi paralel bir hükümet kurmakla tehdit etti.
"ONLAR BAŞKAN ATARSA BİZ DE ATAYACAĞIZ"
Talabani, IKBY Meclisi'nin açılmasını ve KDP'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi:
"Biz, bu durumu kabul etmiyoruz ve meclisin alacağı kararları tanımayacağız. Bunun sonucunda ortaya çıkacak hiçbir hükümeti veya makamı tanımayacağız. Sizi de (KDP) tanımayacağız. Eğer onlar bir Kürdistan Bölgesi Başkanı atarsa, biz de bir Kürdistan Bölgesi Başkanı atayacağız. Eğer onlar bir başbakan atarsa, biz de bir başbakan atayacağız. Bu bölge, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ve onun mücadelesinin eseridir."
MESUD BARZANİ'DEN TALABANİ'YE ÇAĞRI
KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ise Bafel Talabani'yi tekrar masaya çağırdı. KYB'li yetkililerden KDP ile bir araya gelerek anlaşmazlıkların çözümünün önünü açmalarını ve IKBY'deki siyasi krize son vermelerini istedi. Barzani, tüm tarafların işbirliğiyle geniş tabanlı ve ulusal bir hükümet kurulabileceğini söyledi.
IKBY Meclisi, yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk defa toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise meclis oturumunu boykot etmişti.
ANKARA DEVREYE GİRDİ
Süleymaniye-Erbil hattındaki yönetim krizi IKBY'yi bölünmenin eşiğine getirirken Ankara devreye girdi.
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik dinamikleri, terörle ortak mücadele ve iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliği konuları ele alındı.
Kalın, Türkiye'nin Irak'ın huzur, refah ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizerek, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında tesis edilen yakın diyaloğun ve koordinasyonun bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını vurguladı.
Yapılan görüşmede, başta güvenlik ve bölgesel meseleler olmak üzere tüm alanlarda eş güdüm ve istişare mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.
KALIN'DAN SONRA BARZANİ-FİDAN TEMASI
Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Bölgesel meseleler masaya yatırıldı.
Koordinasyonun sürdürülmesinin gerekli olduğu vurgulandı.
TALABANİLER VE İRAN
Tarihsel olarak KDP Türkiye'ye, KYB ise İran'a daha yakın bir çizgi izledi. Bununla birlikte her iki parti de Washington ile yakın ilişkilerini korudu.
TALABANİ İRAN'LA GİZLİ GÖRÜŞMELER Mİ YAPIYOR?
Nitekim, KDP yöneticilerinden Muhammed Zengene, Al Hadath televizyonuna verdiği röportajda Talabani'yi İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile gizli bir görüşme yapmakla suçladı.
Zengene, söz konusu görüşmenin gerilimin tırmanmasına neden olduğunu ileri sürdü. Talabani, 15 Eylül'de Tahran'da Kalibaf ile kamuoyuna açık bir görüşme gerçekleştirmişti.
Chatham House tarafından yayımlanan yeni raporda, IKBY'deki anlaşmazlıkların sürmesi ve seçimlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulamamasının, bölgenin federal ve anayasal statüsünü ciddi biçimde tehlikeye attığı vurgulandı.
İNGİLİZ HİNLİĞİ: CHATHAM HOUSE'DAN "BÖLÜNME" SENARYOSU
Derin İngiltere ve emperyal güçlerin temsilcisi olarak nam salan Chatham House (İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ise IKBY'nin bölünmesi senaryosu üzerinde duruyor.
BARRACK'TAN İKİ TARAFA DA ÇAĞRI: "TRUMP'IN TAVSİYESİ DE BU"
ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Chatham House'un Londra'da düzenlediği Irak Konferansı 2026'da hem Barzaniler hem de Talabinelere "diyalog" çağrısı yaptı.
"Anlaşmazlıkları çözün" diyen Barrack, "Trump'ın da tavsiyesi bu" ifadelerini kullandı.
"Yarın değil şimdi! Konuşmamız lazım"
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