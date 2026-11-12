Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi bölgeyi terörsüz hale getirmek. Bunun en somut yansımaları Suriye ve Irak'ta kayıtlara geçti.



PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG, Suriye ordusuna entegre oldu. Yıllardır terör işgali altında olan Suriye toprakları Şam'ın yönetimine geçti.



"TERÖRSÜZ BÖLGE" HEDEFİ VE IKBY'DEKİ PATLAK VEREN ZAMAN AYARLI KRİZ



Irak'ta da saha hareketlendi. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan PKK/KCK'ya ait barınma alanları ve mağaralar boşaltıldı. Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi.



Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti. Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu.