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Magandalar kamerada: İstanbul'da 3 kişi tartıştıkları sürücünün önünü kesip sopalarla saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 3 kişi, hafif ticari araca sopalarla saldırdı. Aracın camlarını kıran şüpheliler, kapıyı açarak sürücüyü darbetti. Yaşanan saldırı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Magandalar kamerada: İstanbul'da 3 kişi tartıştıkları sürücünün önünü kesip sopalarla saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta, 3 kişinin trafikte tartıştığı sürücüyü sopayla darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER
Seyreden bir otomobildeki 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün kullandığı hafif ticari aracının önünü kesti.

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Saldırı kameraya yansıdı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)Saldırı kameraya yansıdı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Şüpheliler, ellerinde sopalarla aracın camlarına vurup kırmaya başladı.

Daha sonra aracın kapısını açan şüpheliler, sürücüyü sopayla darbetti.

Olay, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

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Magandalar kamerada: İstanbul'da 3 kişi tartıştıkları sürücünün önünü kesip sopalarla saldırdı-2 Magandalar kamerada: İstanbul'da 3 kişi tartıştıkları sürücünün önünü kesip sopalarla saldırdı-3 Magandalar kamerada: İstanbul'da 3 kişi tartıştıkları sürücünün önünü kesip sopalarla saldırdı-4
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