İstanbul Beşiktaş'ta, 3 kişinin trafikte tartıştığı sürücüyü sopayla darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Seyreden bir otomobildeki 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün kullandığı hafif ticari aracının önünü kesti.

Minibüs şoförüne sopalı saldırı

Saldırı kameraya yansıdı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Şüpheliler, ellerinde sopalarla aracın camlarına vurup kırmaya başladı.

Daha sonra aracın kapısını açan şüpheliler, sürücüyü sopayla darbetti.

Olay, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

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