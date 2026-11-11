Magandalar kamerada: İstanbul'da 3 kişi tartıştıkları sürücünün önünü kesip sopalarla saldırdı
İstanbul Beşiktaş'ta trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 3 kişi, hafif ticari araca sopalarla saldırdı. Aracın camlarını kıran şüpheliler, kapıyı açarak sürücüyü darbetti. Yaşanan saldırı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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İstanbul Beşiktaş'ta, 3 kişinin trafikte tartıştığı sürücüyü sopayla darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER
Seyreden bir otomobildeki 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün kullandığı hafif ticari aracının önünü kesti.
Şüpheliler, ellerinde sopalarla aracın camlarına vurup kırmaya başladı.
Daha sonra aracın kapısını açan şüpheliler, sürücüyü sopayla darbetti.
Olay, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam