Ağaç ve Peyzaj AŞ'den hayali danışmanlığa 2,3 milyon TL! Rapor yok, tutanak yok, ödeme var
İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’de hayali danışmanlık skandalı patlak verdi. Ağaç ve Peyzaj AŞ’de geçtiğimiz yıl 4 ayrı danışmanlık kalemi altında toplam 2 milyon 336 bin TL tutarında ödeme yapılmasına rağmen karşılığında hiçbir hizmet alınmadığı ortaya çıktı. Sayıştay müfettişleri 100.000 TL, 762.000 TL, 700.000 TL ve 774.000 TL’lik ödemelere rağmen karşılığında hiçbir yazılı rapor, toplantı tutanağı, risk analiz tablosu veya somut belge sunulamadığını raporladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zehirli sarmaşık gibi saran yolsuzluk şebekesine yönelik davalar sürerken, belediye iştiraklerindeki usulsüzlükler de son sürat devam ediyor.
İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ (Ağaç A.Ş.) bütçesinin danışmanlık hizmeti adı altında nasıl çarçur edildiği ortaya çıktı.
HAYALİ DANIŞMANLIKLARA MİLYONLAR AKTI
Ağaç A.Ş. tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen hizmet alımlarına ilişkin denetim raporlarında, kurum bütçesinden 4 ayrı danışmanlık kalemi kapsamında toplam 2 milyon 336 bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.
Sayıştay müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde, 2,3 milyon TL'lik ödemeye karşılık şirket tarafından üretilmiş hiçbir yazılı rapor, toplantı tutanağı, risk analiz tablosu veya belge ibraz edilemediği vurgulandı.
Hizmet dökümünde yer alan Ağaç A.Ş.'nin usulsüz danışmanlık ödemeleri Sayıştay raporunda şöyle sıralandı:
SÖZLEŞMEDE VAR AMA ORTADA YOK
Sayıştay denetim raporunda, Ağaç A.Ş. tarafından 2025 yılında yapılan hizmet alımlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmadığı vurgulandı.
İnceleme detaylarında, 100 bin TL ödenen Enflasyon Muhasebesi Danışmanlığı işinde sözleşmede açıkça "raporların yazılı sunumu, çalışma kağıtlarının hazırlanması ve eğitim desteği verilmesi" taahhüt edilmesine rağmen hiçbir belgenin sunulmadığı tespit edildi.
Ağaç A.Ş.'nin "ayrı rapor sunulmamasının işin doğası gereği olduğu" yönündeki cevabi açıklaması, kendi imzaladığı sözleşme hükümleriyle çelişti.
Edimleri yerine getirilmeyen sözleşme için tam ödeme yapılmasının hukuken kabul edilemeyeceği vurgulandı.
HEP AYNI FİRMAYA
Ayrıca Yönetim Danışmanlığı ve İç Denetim Danışmanlığı alımlarında da toplantı tutanağı, iç denetim raporu, risk analiz tablosu veya süreç iyileştirme planı gibi hiçbir somut kanıtlayıcı belgenin denetime sunulamadığı aktarıldı. İlk 3 hizmet alımının, gerekli şartları taşıyıp taşımadığı araştırılmadan tek kaynaktan ve farklı belediye şirketi olan aynı firmadan tedarik edildiği ortaya çıkarıldı.
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