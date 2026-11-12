İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zehirli sarmaşık gibi saran yolsuzluk şebekesine yönelik davalar sürerken, belediye iştiraklerindeki usulsüzlükler de son sürat devam ediyor.

İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ (Ağaç A.Ş.) bütçesinin danışmanlık hizmeti adı altında nasıl çarçur edildiği ortaya çıktı.

HAYALİ DANIŞMANLIKLARA MİLYONLAR AKTI

Ağaç A.Ş. tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen hizmet alımlarına ilişkin denetim raporlarında, kurum bütçesinden 4 ayrı danışmanlık kalemi kapsamında toplam 2 milyon 336 bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

Sayıştay müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde, 2,3 milyon TL'lik ödemeye karşılık şirket tarafından üretilmiş hiçbir yazılı rapor, toplantı tutanağı, risk analiz tablosu veya belge ibraz edilemediği vurgulandı.