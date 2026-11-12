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Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 8.29 artış kesinleşirken, Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi. İşte güncellenen yıl sonu enflasyon tahminine göre milyonları bekleyen ocak ayı zam oranı…

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Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışına kilitlendi. Emeklilerin alacağı zamda belirleyici olacak 6 aylık enflasyonun 4 aylık verisi belli olurken, geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Şu ana kadar oluşan yüzde 8,29'luk artışa Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu tahmini de eklendi.

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-2

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 seviyesinde oluşacak.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının yüzde 9,97 olması bekleniyor. Ancak kesin oran, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25 BİN 900 TL'YE ÇIKABİLİR

Yüzde 9,97'lik zam tahmininin gerçekleşmesi halinde 23 bin 552 lira olan mevcut taban aylık 25 bin 900 liraya yükselecek. Bu artışın en düşük emekli aylığına da yansıtılması halinde ocak ayından itibaren yeni ödeme tutarı bu seviyeye ulaşabilecek.

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-4

EK ZAM İÇİN DE HAZIRLIK YAPILIYOR

Emeklilerin gündeminde yalnızca enflasyon zammı bulunmuyor. Maaşlara yapılması planlanan ek iyileştirme de yakından takip ediliyor. Hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde ek artışın ocak ayından itibaren aylıklara yansıtılması bekleniyor.

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplanan yüzde 9,97'lik zam senaryosunda maaşların ulaşacağı tutarlar şöyle:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 9,97 ZAMLI
23.552
25.900
24.000
26.393
25.000
27.493
26.000
28.592
27.000
29.692
28.000
30.792
29.000
31.891
30.000
32.991
31.000
34.091
32.000
35.190
33.000
36.290
34.000
37.390
35.000
38.490
36.000
39.589
37.000
40.689
38.000
41.789
39.000
42.888

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 9,97 ZAMLI
40.000
43.988
41.000
45.088
42.000
46.187
43.000
47.287
44.000
48.387
45.000
49.487
46.000
50.586
47.000
51.686
48.000
52.786
49.000
53.885
50.000
54.985
51.000
56.085
52.000
57.184
53.000
58.284
54.000
59.384
55.000
60.484
56.000
61.583
57.000
62.683
58.000
63.783
59.000
64.882

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-7

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 9,97 ZAMLI
60.000
65.982
61.000
67.082
62.000
68.181
63.000
69.281
64.000
70.381
65.000
71.481
66.000
72.580
67.000
73.680
68.000
74.780
69.000
75.879
70.000
76.979
71.000
78.079
72.000
79.178
73.000
80.278
74.000
81.378
75.000
82.478
76.000
83.577
77.000
84.677
78.000
85.777
79.000
86.876

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-8

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 9,97 ZAMLI
80.000
87.976
81.000
89.076
82.000
90.175
83.000
91.275
84.000
92.375
85.000
93.475
86.000
94.574
87.000
95.674
88.000
96.774
89.000
97.873

Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?-9

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 9,97 ZAMLI
90.000
98.973
91.000
100.073
92.000
101.172
93.000
102.272
94.000
103.372
95.000
104.472
96.000
105.571
97.000
106.671
98.000
107.771
99.000
108.870

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