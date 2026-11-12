Emekliye Ocak zammında hesap değişti! Merkez Bankası yeni tahminini açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 8.29 artış kesinleşirken, Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi. İşte güncellenen yıl sonu enflasyon tahminine göre milyonları bekleyen ocak ayı zam oranı…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışına kilitlendi. Emeklilerin alacağı zamda belirleyici olacak 6 aylık enflasyonun 4 aylık verisi belli olurken, geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Şu ana kadar oluşan yüzde 8,29'luk artışa Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu tahmini de eklendi.
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 seviyesinde oluşacak.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının yüzde 9,97 olması bekleniyor. Ancak kesin oran, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25 BİN 900 TL'YE ÇIKABİLİR
Yüzde 9,97'lik zam tahmininin gerçekleşmesi halinde 23 bin 552 lira olan mevcut taban aylık 25 bin 900 liraya yükselecek. Bu artışın en düşük emekli aylığına da yansıtılması halinde ocak ayından itibaren yeni ödeme tutarı bu seviyeye ulaşabilecek.
EK ZAM İÇİN DE HAZIRLIK YAPILIYOR
Emeklilerin gündeminde yalnızca enflasyon zammı bulunmuyor. Maaşlara yapılması planlanan ek iyileştirme de yakından takip ediliyor. Hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde ek artışın ocak ayından itibaren aylıklara yansıtılması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplanan yüzde 9,97'lik zam senaryosunda maaşların ulaşacağı tutarlar şöyle: