Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışına kilitlendi. Emeklilerin alacağı zamda belirleyici olacak 6 aylık enflasyonun 4 aylık verisi belli olurken, geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Şu ana kadar oluşan yüzde 8,29'luk artışa Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu tahmini de eklendi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,97 seviyesinde oluşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının yüzde 9,97 olması bekleniyor. Ancak kesin oran, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.