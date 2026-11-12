Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26,5 olarak güncelledi.

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Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor."

"Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz."

"Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor."

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz."

"Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor."

"Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz."

"İkinci çeyrekte büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi."

"Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamaların altında seyrediyor."

"Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi."

"İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı."

3 YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yeni enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan'ın paylaştığı rakamlara göre enflasyonun 2026 sonunda yüzde 26,5, 2027'de yüzde 21, 2028'de ise yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2029 yılı için yüzde 9 ara hedef öngörülürken enflasyonun daha sonra yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

Yıl / Dönem Enflasyon Beklentisi / Hedefi 2026 sonu %26,5 2027 %21 2028 %13,5 2029 ara hedefi %9 sonraki dönemde %5 seviyesinde istikrar hedefi