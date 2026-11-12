Sahayı izleyecek göz geliyor! Bahçeli ile kritik 40 dakika... Silah bırakma takviminde öne çıkan tarih
Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar cerrah titizliğinde sürüyor. Başkan Erdoğan'ın "Saha boş değil" mesajı ile beraber TBMM'de de hareketli günler yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş,"İzleme Komisyonu" turuna çıktı. Siyasi partileri tek tek ziyaret edip görüşlerini alan Kurtulmuş son olarak MHP lideri Bahçeli ile 40 dakikalık kritik bir görüşme yaptı. Silah bırakma takviminde 27 Kasım sonrası işaret edilirken gözler aynı dönemde toplanması beklenen MGK'ya çevrildi.
PKK/KCK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma sürecini takip edecek bahse konu komisyona ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret etti.
KURTULMUŞ'TAN SİYASİ PARTİ TURLARI
Kurtulmuş 10 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ardından Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile Ankara Milletvekili Sadullah Ergin ile bir araya geldi.
Meclis Başkanı, 11 Kasım'da DEM Parti ve AK Parti'nin kapısını çaldı.
DEM Parti'de Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Gülistan Kılıç Koçyiğit gibi isimlerle görüşen Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile görüştü.
BAHÇELİ İLE 40 DAKİKALIK "KOMİSYON" ZİRVESİ
Üç gün sürecek siyasi parti turu kapsamında Kurtulmuş, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü.
VEKİL SAYISINA GÖRE ÜYE
Peki, İzleme Komisyonu'nun şekli ve üye sayısı nasıl olacak?
Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi partilerin milletvekili sayılarına göre üye vermesi bekleniyor.
Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.
KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!
Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.
SAHA BOŞ DEĞİL, MGK AŞAMASI YAKINDA
Başkan Erdoğan da yakın zamanda MGK aşamasına gelineceğini vurguladı. Erdoğan, "Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir." şeklinde konuştu.
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kasım ayı sonunu işaret etti.
Yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını belirten Yıldız, örgütün kurucu kadrosu ile üst düzey yöneticilerinin kapsam dışında kalacağını söyledi.
MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu MGK'ya sunacak.
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.
PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR
Takvim'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.
Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.