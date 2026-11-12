Silah bırakma için öne çıkan tarih kasım sonu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!

Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.



SAHA BOŞ DEĞİL, MGK AŞAMASI YAKINDA



Başkan Erdoğan da yakın zamanda MGK aşamasına gelineceğini vurguladı. Erdoğan, "Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir." şeklinde konuştu.



Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kasım ayı sonunu işaret etti.

Yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını belirten Yıldız, örgütün kurucu kadrosu ile üst düzey yöneticilerinin kapsam dışında kalacağını söyledi.