Medina Ocak’ta fener’de

Fenerbahçe, günlerdir uğraştığı Christian Medina transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Sarı- Lacivertliler, Arjantin ekibi Boca Juniors'un 22 yaşındaki orta sahası Christian Medina ve kulübü ile anlaşma sağladı. Aralık ayına kadar Boca'da forma giymeye devam edecek olan Medina, Ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak. Flaş transferin detayları da belli oldu. Sarı Kanarya bu transfer için Boca Juniors'a 10 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Arjantin kulübüne 5 milyon dolar da bonus verilecek.

ARJANTİN MEDYASI DA YAZDI

Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin yüzde 20'sini de Fenerbahçe karşılayacak. Boca Juniors, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Ara transfer dönemine kadar Boca'da forma giyecek olan Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. 2020 yılından beri Boca Juniors forması giyen genç yıldız, Arjantin ekibiyle çıktığı 155 karşılaşmada 9 gol atarken 11 de asist yaptı. Arjantin medyası da transferin sonuçlandırdığını ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu renklerine bağladığını yazdı.

Süper Lig ve Avrupa'da zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de Christian Medina transferiyle birlikte Mourinho'nun eli daha da rahatlayacak.