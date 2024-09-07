PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Medina Ocak’ta fener’de

Fenerbahçe, Christian Medina için Boca Juniors’a 10+5 milyon dolar ödeyecek. Arjantin ekibine sonraki satıştan ise yüzde 20 pay verecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Medina Ocak’ta fener’de

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, günlerdir uğraştığı Christian Medina transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Sarı- Lacivertliler, Arjantin ekibi Boca Juniors'un 22 yaşındaki orta sahası Christian Medina ve kulübü ile anlaşma sağladı. Aralık ayına kadar Boca'da forma giymeye devam edecek olan Medina, Ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak. Flaş transferin detayları da belli oldu. Sarı Kanarya bu transfer için Boca Juniors'a 10 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Arjantin kulübüne 5 milyon dolar da bonus verilecek.

ARJANTİN MEDYASI DA YAZDI
Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin yüzde 20'sini de Fenerbahçe karşılayacak. Boca Juniors, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Ara transfer dönemine kadar Boca'da forma giyecek olan Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. 2020 yılından beri Boca Juniors forması giyen genç yıldız, Arjantin ekibiyle çıktığı 155 karşılaşmada 9 gol atarken 11 de asist yaptı. Arjantin medyası da transferin sonuçlandırdığını ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu renklerine bağladığını yazdı.

Süper Lig ve Avrupa'da zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de Christian Medina transferiyle birlikte Mourinho'nun eli daha da rahatlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
ÇALIŞANA MÜJDE | Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor! Yeni Orta Vadeli Program çalışma modellerini gündemine aldı! Neler değişecek?
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdi? Nam-ı diğer Ayşe: Kendini Filistin’e desteğe adadı
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor
Ayşenur Ezgi Eygi’yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri’nden flaş açıklama
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de
Kim Milyoner Olmak İster’de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı...
’Suçüştü yakalanan’ İBB’ye Bakan Murat Kurum’dan çok sert uyarı: Acilen tedbir alın kaçak yapıları yıkın
Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Galatasaray’dan 17’lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek
Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen’i ifşa etti: Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın
SON DAKİKA