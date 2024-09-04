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Emekliye enflasyon zammı

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 ayda yüzde 5.78 zam oluşurken, geriye 4 veri kaldı. Zam tahminlerinin ortalaması ise yüzde 14-15 seviyelerinde oldu...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Emekliye enflasyon zammı

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Ocak zammını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım kadar fark verilecek.

AĞUSTOS'TA NE ÇIKTI?
Bu nedenle hem memurlar hem emekliler ikinci 6 aya ilişkin enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Şu ana kadar 2 aylık veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıkladı. Temmuz- Ağustos enflasyonu 5.78'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 ayda yüzde 5.78 zam oluştu. Geriye 4 veri kaldı. Ancak ipuçları da geliyor.

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. İkinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı; 2024 enflasyonu yüzde 38 çıkarsa yüzde 10.64, yüzde 42 çıkarsa yüzde 13.84 olacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerde de 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 42.84 ile 49.39 aralığında yer alıyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.52- yüzde 19.77 aralığında bekleniyor.

MEMURA FARK VAR MI?
2 aylık TÜFE yüzde 5.78 olurken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta fark alması için 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. TÜFE tahminleri farka işaret ediyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre memurların ve emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla 6.62 ya da yüzde 9.70'ye ulaşabilecek. Beklenti anketlerine göre de zam oranı fark dahil yüzde 10.36- 15.41 aralığında bekleniyor.

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